Heavy Rain: लासोना प्रशालेची भिंत कोसळली; वर्गखोल्यांत पाणी, हनुमान मंदिर बनले शाळा

Zilla Parishad School: लासोना येथील जिल्हा परिषद शाळेची इमारत मुसळधार पावसामुळे धोकादायक अवस्थेत आली. दोन वर्गखोल्या कोसळल्या, इतर खोल्यांमध्ये गळती; विद्यार्थ्यांना हनुमान मंदिरात वर्ग घालावे लागत आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धाराशिव : अति पावसामुळे तालुक्यातील लासोना येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीची भिंत कोसळली; तसेच उर्वरित वर्गखोल्यांमध्ये गळती लागली आहे. या विदारक अवस्थेमुळे मागील काही दिवसांपासून गावातील हनुमान मंदिरात शाळा भरविण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे.

