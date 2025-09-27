मराठवाडा

Dharashiv Rain: मुसळधार पावसाने भूम तालुक्यात हाहाकार, नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली, तालुक्यातील अनेक रस्ते बंद

Heavy Rain: मध्यरात्रीपासून हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार २७ सप्टेंबर रोजी १२ वाजता विधीच्या कडकडाटा सह भूम तालुक्यासह सर्वत्र मुसळधार पावसाने तालुक्यात हाहाकार माजवला आहे .
सकाळ वृत्तसेवा
धनंजय शेटे

