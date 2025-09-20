मराठवाडा

Heavy Rain: लातूरमध्ये ११३ प्रकल्प भरले तुडुंब; सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न लागला मार्गी

Marjara Dam: लातूर जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे १४५ महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी ११३ प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. जिल्ह्याच्या पाणीसाठ्यात सध्या ९७ टक्के उपयुक्त पाणी उपलब्ध आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर : लातूर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस पडत आहे. त्यात काही वेळा तर अतिवृष्टी झाली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या १४५ प्रकल्पांपैकी ११३ प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. अनेक वेळा या प्रकल्पातून पाणी नदीच्या पात्रात सोडून देण्याची वेळ जलसंपदा विभागावर आली आहे.

