Heavy Rain: लातूरमध्ये ११३ प्रकल्प भरले तुडुंब; सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न लागला मार्गी

लातूर : लातूर जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस पडत आहे. त्यात काही वेळा तर अतिवृष्टी झाली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या १४५ प्रकल्पांपैकी ११३ प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. अनेक वेळा या प्रकल्पातून पाणी नदीच्या पात्रात सोडून देण्याची वेळ जलसंपदा विभागावर आली आहे..अतिवृष्टीमुळे पाणीच पाणीजिल्ह्यात यावर्षी मेपासूनच पावसाला सुरवात झाली. जून व जुलैमध्ये पावसाने थोडी उघडीप दिली. ऑगस्टपासून पुन्हा पावसाने जोर धरला. ऑगस्टच्या अखेरीस अतिवृष्टीला जिल्ह्याला सामोरे जावे लागले. सप्टेंबरमध्ये देखील पावसाचा जोर कायम आहे. प्रत्येक तालुक्यात अतिवृष्टी होत आहे. याचा परिणाम जिल्ह्यातील पाणी प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात चांगली वाढ झाली आहे..चार प्रकल्पांतच कमी पाणीसाठामांजरा धरण शंभर टक्के भरले आहे. तर, निम्न तेरणा धरणात ९८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने १४५ प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. त्या पैकी ११३ प्रकल्प पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. १९ प्रकल्पांत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उपयुक्त पाणीसाठा आहे. तीन प्रकल्पांत ५१ ते ७५ टक्के, सहा प्रकल्पांत २५ ते ५० टक्के, तर चार प्रकल्पांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे..९७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठाजिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या १४५ प्रकल्पांची प्रकल्पीय उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ७०६.२१ दशलक्ष घनमीटर इतकी आहे. सध्या या प्रकल्पात ६८६.०२ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. याची टक्केवारी ९७.१४ इतकी आहे..टुडे पान एक मेन-जिल्ह्यातील २३ धरणे पुर्ण भरली.१०५ लघू प्रकल्प भरलेजिल्ह्यातील तावरजा, व्हटी, तिरू, देवर्जन, साकोळ, घरणी व रेणापूर हे सात मध्यम प्रकल्प शंभर टक्के भरले आहेत. मसलगा प्रकल्पात दुरुस्ती अभावी केवळ दहा टक्के पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यात १३५ लघू प्रकल्प आहेत. त्यापैकी १०५ लघू प्रकल्प शंभर टक्के भरले आहेत. १८ लघू प्रकल्पांत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा आहे. हे प्रकल्प भरल्याने पाण्याची चिंता मिटली आहे.