मराठवाडा

Marathwada Heavy Rain: लातूर येथील मण्यार नदीवरील पूल गेला वाहून; बारा तास पावसामुळे अहमदपूर तालुक्यातील सात तलाव भरले

Heavy Rainfall: अहमदपूर तालुक्यात तीन दिवसांपासून झालेल्या जोरदार पावसामुळे सात तलाव शंभर टक्के भरले आहेत. मण्यार नदीवरील पूल वाहून गेल्याने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अहमदपूर : तालुक्यात मागील तीन दिवसापासून कमी अधिक प्रमाणात होत असलेल्या पावसाने सोमवारी (ता. १८) पहाटे जोरदार हजेरी लावली. यामुळे तालुक्यातील २८ तलावांपैकी सात तलाव शंभर टक्के भरली आहेत. सेनकुडन गावाजवळील मण्यार नदीवरील पूल वाहून गेल्याने तहसीलदार उज्ज्वला पांगरकर यांनी नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

