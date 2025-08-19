Marathwada Heavy Rain: लातूर येथील मण्यार नदीवरील पूल गेला वाहून; बारा तास पावसामुळे अहमदपूर तालुक्यातील सात तलाव भरले

अहमदपूर : तालुक्यात मागील तीन दिवसापासून कमी अधिक प्रमाणात होत असलेल्या पावसाने सोमवारी (ता. १८) पहाटे जोरदार हजेरी लावली. यामुळे तालुक्यातील २८ तलावांपैकी सात तलाव शंभर टक्के भरली आहेत. सेनकुडन गावाजवळील मण्यार नदीवरील पूल वाहून गेल्याने तहसीलदार उज्ज्वला पांगरकर यांनी नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..तालुक्यातील १८ साठवण व १० लघु पाझर तलाव असे एकूण २८ तलावांपैकी १५ ऑगस्टपूर्वी एकही तलाव शंभर टक्के भरला नव्हता. तीन दिवसांपासून तालुक्यात सर्वदूर पावसाने हजेरी लावली आहे. पावसाने तलावात पाणीसाठा वाढण्यास मदत होत होती. .परंतु, रविवारी (ता. १७) रात्र व सोमवारी पहाटे झालेल्या बारा तासातील जोरदार पावसाने तालुक्यातील कोपरा, उगलेवाडी, पाटोदा, अहमदपूर, तांबट सांगवी, हंगेवाडी असे सहा साठवण तलाव व नागठाणा लघुपाझर तलाव शंभर टक्के भरले आहेत..मन्याड नदीवरील सेनकुड गावाजवळील असलेल्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने अहमदपूर ते खंडाळी मार्गे राणी सावरगाव जाणारा रस्ता बंद झाला आहे. टाकळगाव, सुमठाना, बेंबडेवाडी, सुनेगाव शेंद्री या पुलावरून पाण्याचा प्रवाह अधिक असल्याने नागरिकांनी यावरून पाणी वाहत असताना जाणे येणे करू नये.-उज्ज्वला पांगरकर, तहसीलदार.Beed Flood: मुसळधार पावसाने पुलावर पाणी, मध्यरात्री पुरात चारचाकी गेली वाहून; तिघांना वाचवलं, एक जण बेपत्ता.तालुक्यात सर्व दूर पाऊस पडत आहे बऱ्याच ठिकाणी नदी, नाले, ओहळ पाण्याच्या अधिक गतीसह वाहत आहेत. कोणत्याही गावातील पुलावरून नदीचे पाणी जात असेल तर अशावेळी संबंधित पुलावरून वाहतूक पूर्णपणे टाळावी.- मंजूषा लटपटे,उपविभागीय अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.