Barshi Heavy Rain : बार्शी शहर अन् तालुक्यात पावसाचा हाहाःकार; अतिवृष्ठीमुळे सोयाबीन, कांदा वाहून गेला, दळण वळण बंद, अनेक गावांचा संपर्क तुटला

बार्शी - बार्शी शहर अन् तालुक्यात रविवारी रात्री अतिवृष्टी झाली असून सर्व पिके पाण्याखाली बुडाली आहेत. तर नदी, नाले, ओढ्यांना पूर आला आहे. घरांत, वस्ती, शाळांमध्ये पाणी शिरले आहे. शेळ्या वाहून गेल्या आहेत. ग्रामीण भागात हाहाःकार उडाला असून, जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक गावांची वाहतूक बंदमुळे संपर्क तुटला आहे..रविवारी रात्री दहा मंडलामध्ये बार्शी ९९, आगळगाव ८४, वैराग ७८, उपळेदुमाला ८६, गौडगाव ६८, पांगरी ५१, पानगाव ७२, नारी ४९, सुर्डी ८९, खांडवी ९८ मिलीमिटर असा पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यात पाऊस झाल्याने चांदणी नदी पात्र सोडून दुथडी वाहण्यामुळे शेतामध्ये पाणी शिरले आहे.भोईंजे ते श्रीपत पिंपरी ओढाला पूर आलेला आहे. वाहतुक बंद आहे, साकतच्या निलकंठा नदीला पूर आल्यामुळे सर्व नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना दक्षता घ्यावी असे सुचना केल्या आहेत. सर्जापूर येथे रात्री झालेल्या मुसळधार पावसाने गैबी साठे यांच्या घरात पाणी शिरून नुकसान झाले मुंगशी (वा.) येथील नागझरी नदीला महापूर आल्यामुळे मुंगशी ते कौठाळी रस्ता बंद आहे. कासारवाडी येथील बळीराजा हॉटेल पाण्यात आहे..पिंपळगाव पान येथील नीलकंठा नदीला महापूर आल्याने जुने दत्त मंदिर पाण्याखाली गेले आहे. परिसर व तेथील वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले आहे तेथील लोकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचप्रमाणे आपापले पशुधन दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यास सांगितले आहे.इर्लेच्या भोगावती नदीला पूर आलेला आहे. बोरगाव (झाडी) ते झरेगाव, बोरगाव (झाडी) ते उपळेदुमाला रस्ता वाहतुकीसाठी बंद आहे. उपळे दुमाला येथे रात्री झालेल्या मुसळधार पावसाने खंडू महादेव कसबे यांच्या घरात पाणी जाऊन नुकसान झाले. जोतिबाचीवाडी येथे जवळगाव मध्यम प्रकल्पांतून अनियंत्रित विसर्गामुळे जोतिबाचीवाडी ते अंबाबाईवाडी नदीवर पूल वाहतुकीसाठी बंद केलेला आहे..अंबाबाईचीवाडी ते जोतिबाचिवाडी जाणारा रस्ता बंद आहे. पिंपळगाव धस येथे महापूर भोगावती नदीवर काळेगाव उंडेगाव असणारा बंधारा पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेला आहे. नदीला महापूर आलेला आहे. भोगावंतीने नदीने रौद्ररूप धारण केलेले आहे पूर्णपणे रस्ता बंद आहे.स्वतःबरोबर इतरांची पण काळजी घ्या,अडचण असल्यास पोलिस पाटील किंवा पोलीस स्टेशन येथे संपर्क साधावा अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. पिंपळगाव पान येथील नीलकंठ नदीला महापूर आल्याने गावातील जुने दत्त मंदिरपर्यंत पुराचे पाणी आले आहे. पिंपळगाव पान येथून जाणारा साकत पानगाव नीलकंठ नदीच्या महापुरामुळे पूल पूर्णतः पाण्याखाली गेलेला आहे..खडकलगांव येथे शेतकरी रामभाऊ दगडू करडे पाण्यात अडकलेले होते. त्यांना प्रशासनाने सुखरूप बाहेर काढले त्यांच्या चारही बाजूने पाणी वाहत होते हळदुगे येथील वैराग उपळे रस्ता ओढ्याला पाणी आल्यामुळे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. येळंब-चिखर्डे रोडवर असलेल्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने वाहतूक बंद आहे. मालवंडी ते बार्शी रोड व मालवंडी ते माढा रस्ता बंद आहे. सुर्डी-बार्शी रस्ता पूर्णपणे संपर्क तुटला आहे.कांदलगाव येथे चांदणी नदीचे पाणी गावात शिरले ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद शाळा येथे पाणी आले आहे. देवगावमध्ये नदीचे पाणी घरामध्ये शिरुन संसार उपयोगी वस्तू वाहून गेल्या ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पाणी शिरले आगळगाव येथील नदीला पूरामुळे बार्शी आगळगाव वाहतूक बंद यावली ते वैराग संपर्क तुटला आहे..अग्निशमन दलाची टिम तैनात करण्यात आलेली आहे. कासारवाडी रस्त्यावरील वाहतूक बंद आहे. वैराग धाराशिव रोडवरील मालेगाव आर येथील पुलाचा भाग पावसाने वाहून गेला आहे. जामगाव आवटे येथील अशोक मुकटे यांच्या घराची भिंत अति पावसामुळे कोसळली आहे.कांदा, ऊस, सोयाबीन, उडीद पिके पाण्यात, बेलगाव येथील शिवाजी जाधव यांची जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. तर शहरात बार्शी-तुळजापूर रस्त्यावर ओढ्याला पाणी आल्याने खासगी बस अडकून पडताच जेसीपीने काढण्यात आली. तर तुळजापूर रस्ता बंद पडल्यामुळे तुळजापूरच्या देवीचे दर्शन घेऊन ज्योत घेऊन येणारे तरुण अडकून पडले होते..खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार दिलीप सोपल, माजी आमदार राजेंद्र राऊत, मुख्याधिकारी बाळासाहेब चव्हाण, तहसीलदार एफ. आर. शेख, तालुका कृषी अधिकारी संतोष कोयले, पोलिस निरीक्षक बालाजी कुकडे, सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप ढेरे यांनी घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी केली शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या..