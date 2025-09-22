मराठवाडा

Bhoom Rain : भूम तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! पाझर तलाव फुटल्याने एका महिलेचा वाहून जाऊन मृत्यू, तर अनेक जनावरे दगावली

मुसळधार पावसाने भूम तालुक्यातील साडेसांगवी, चिंचपूर, बेलगावमध्ये पाणी शिरल्याने अनेक शेतकऱ्यांची १५० ते २०० जनावरे पाण्यामध्ये वाहून गेली.
Lake Bursts by heavy rain

Lake Bursts by heavy rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- धनंजय शेटे

भूम - भूम तालुक्यासह परिसरात (ता. २२ ) मध्यरात्री ढगफुटी सदृश्य झालेल्या मुसळधार पावसाने तालुक्यातील साडेसांगवी, चिंचपूर, बेलगाव मध्ये पाणी शिरल्याने अनेक शेतकऱ्यांची १५० ते २०० लहान मोठे जनावरे पाण्यामध्ये वाहून जाऊन दगावले असल्याचे ग्रामस्थांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
rain
death
lake
Cattle
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com