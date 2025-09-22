Bhoom Rain : भूम तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! पाझर तलाव फुटल्याने एका महिलेचा वाहून जाऊन मृत्यू, तर अनेक जनावरे दगावली

- धनंजय शेटेभूम - भूम तालुक्यासह परिसरात (ता. २२ ) मध्यरात्री ढगफुटी सदृश्य झालेल्या मुसळधार पावसाने तालुक्यातील साडेसांगवी, चिंचपूर, बेलगाव मध्ये पाणी शिरल्याने अनेक शेतकऱ्यांची १५० ते २०० लहान मोठे जनावरे पाण्यामध्ये वाहून जाऊन दगावले असल्याचे ग्रामस्थांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे..तालुक्यातील ६ पाझर तलाव रात्रीच्या पावसाने फुटले असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. रात्री पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने चिंचोली येथील एका वृद्ध महिलेचा पाण्यामध्ये वाहून मृत्यू झाला आहे.मध्यरात्री ११ वाजे नंतर मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. बाणगंगा व रामंगगा नदीचा साडेसांगवी येथे संगम होत असल्याने नदीने पाणी पातळी ओलांडल्यानंतर साडेसांगवी गावामध्ये मध्यरात्री पाणी शिरले..नागरिकांनी सतर्कता करत स्वतःचा जीव वाचवत सुरक्षित ठिकाणी प्रस्थान केले. मात्र या पुराच्या पाण्यामध्ये मुके जनावरे वाहून गेले व दगावली .असल्याचे ग्रामस्थांकडून बोलले जात आहे. अनेकांच्या घरामध्ये पाणी शिरल्याने घरातील वस्तू,अस्तावस्त अवस्थेमध्ये पडलेल्या आहेत. घरातील धान्य पूर्णपणे भिजले आहे.मुका जनावरांसाठी साठवून ठेवलेला (कडबा) वैरण पुराच्या पाण्याने वाहून गेली आहे. अशाप्रकारे तालुक्यातील व परिसरातील ग्रामीण भागामधील व शहरी भागामधील जनजीवन मुसळधार पावसाने विस्कळीत झाले आहे. साडेसांगवी गावामध्ये तहसीलदार जयवंत पाटील, पोलीस निरीक्षक गणेश कानगुडे यांच्यासह महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देवून नुकसानीची पाहणी केली आहे..भूम तालुक्यातील बेलगाव पिपळगाव येथे रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे विश्वनाथ दातखिळे यांचे होत्याचे नव्हते झाले. मुसळधार पाऊस मध्य रात्री ते पाहटे पडल्याने दध उत्पादक शेतकरी झोपेतच असताना निसर्गाचा कोप त्यांच्यावर कोसळला मानव जिवीत हानी न होता मात्र पशुधना वर वाईट वेळ आली.त्यामध्ये दातखिळे शेतकरी यांचे ३० ते ३५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. यामधे १० गायी वाहून गेल्या, गोठ्यामध्ये १७ गायी जागेवर दगावल्या आहेत. २० शेळी, १५० कोंबड्या, सोर पॅनेल, १५० ट्रक्टर शेणखत वर्ष भराची वैराण पूरामध्ये वाहून गेले आहेत..भूम तालुक्यातील साडे सांगवी येथे रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे या गावातील ९० ते १०० लहान मोठी जनावरे पुराच्या पाण्यामध्ये वाहून गेले आहेत. व गावाचा संपर्क तुटला आहे. साडेसांगवी येथील शेतकरी ज्ञानेश्वर डोंबाळे यांचे जनावरे व शेळ्या वाहून गेल्या आहेत. व घरातील साहित्य पूर्णपणे खराब झाले असून वर्षभरासाठी ठेवलेले धान्य ही खराब झाले आहे.खरिपातील सर्व पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. चिंचपूर येथील द्राक्ष बागा, सोलर पंप, पेरू बाग पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत. शासनाने लवकरात लवकर पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी. अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे..भूम तालुक्यात रात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाझर तलाव फुटून नुकसान झाले आहे. प्राथमिक माहिती खालीलप्रमाणेवारेवडगाव पाझर तलाव, पाठसांगवी पाझर तलाव, हिवरडा पाझर तलाव, वालवड चुंबळी पाझर तलाव, मोहिते नगर वालवड पाझर तलाव, पाझर तलाव वालवडपाझर तलाव फुटण्याच्या मार्गावर, आरसोली पाझर तलाव, मौजे डुक्करवाडी साठवण तलाव, भूम पाझर तलाव क्र. ५मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसाने भूम शहरातील बाणगंगा नदीवरील पुलावरील लोखंडी कठडे वाहून गेले आहेत. तर स्मशानभूमीतील दोन्ही जाळी पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून गेले आहेत. नदीवरील लाईटचा पोल तुटून नदीमध्ये पडला आहे..अचानक आलेल्या पुराच्या पाणी आमच्या घरामध्ये व गायीच्या गोठ्यामध्ये शिरले. त्यामुळे घरातील सामानाचे नुकसान झाले असून आमच्या गाई शेळ्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या आहेत. शासनाने आम्हास मदत द्यावी.- ज्ञानेश्वर श्रीकृष्ण डोंबाळे, शेतकरी साडेसांगवी.मध्यरात्री अचानक नदीच्या पाण्याचा प्रवाह वाढला. त्यामुळे आमच्या शेतातील १० गायी वाहून गेल्या. तर गोठ्यामध्ये १८ गायी दगावल्या आहेत. २० शेळी, १५० कोंबडे, १०० खत ट्रॅक्टर, पशुखाद्य पोते, धान्य, सोलर पंप, कडबा कुट्टी असे पूर्ण वाहून गेल्याने ३० ते ३५ लाख रुपयाचे नुकसान झाले आहे. या दूध व्यवसायावर आम्हाला दररोज पाच हजार रुपये मिळत असत परंतु आता सगळे संपले आहे.- विश्वनाथ आत्माराम दातखिळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.