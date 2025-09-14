Heavy Rain: गेवराईत शनिवारी रात्री मुसळधार पाऊस; नदी नाल्यांचा पाणी ओसांडून अनेक गावांचा संपर्क तुटला, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न धोक्यात

गेवराई : शनिवारच्या रात्री गेवराईतील विविध भागात मुसळधार पावसाने नदी - नाल्यांना पूर आला आहे. रात्रभर कोसळधार राहील्याने तालुक्यातील गेवराई-उमापूर राज्य मार्ग आणि गेवराई-राक्षसभुवन रस्त्यावरच्या पुलावरून पाणी ओसांडून वाहू लागल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे..दरम्यान, कामा शिवाय बाहेर पडू नका. काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. दहा ते बारा दिवसाच्या उघडीनंतर गेवराई तालुक्यातील विविध भागात जोरदार पाऊस सुरू आहे. शनिवार (ता १३) सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले होते. दुपारी उकाडा जाणवत होता. .सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. पावसाची रात्रभर उघडझाप सुरू होती. मध्यरात्रीनंतर पावसाने जोर धरल्याने, या मुसळधार पावसाने नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत. गेवराई तालुक्यातील गेवराई-उमापूर राज्य मार्ग आणि गेवराई-राक्षसभुवन रस्त्यावरच्या पुलावरून पाणी ओसांडून वाहू लागल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे..उमापूर मंडळात पावसाने कृपा केली. जून, जूलै आणि ऑगस्ट, या तीन महिन्यात फारसा पाऊस झाला नव्हता. पाणी साचले नव्हते. केवळ पिकांना दिलासादायक पाऊस झाल्याने, उमापूर, जातेगाव धोंडराई परिसरातील शेतकरी चिंताग्रस्त होते. अखेर, या परिसरात दमदार पाऊस झाला असून, शेतकर्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे..Wardha News : अकरावीत शिकणाऱ्या मुलाने गळफास घेऊन संपवले जीवन.अतिवृष्टीचा इशारा खरिपाची शेतक-यास लागली चिंताहवामान विभागाकडून अतिवृष्टीचे अंदाज वर्तविण्यात येत असल्याने गेवराई तालुक्यातील शेतक-यांच्या चिंता वाढल्या आहेत.तालुक्यातील शेतक-यांनी खरिपाचे जवळपास सवा लाख हेक्टरवर पिक घेतले आहे.यात सर्वाधिक कपाशीला पसंती दिली आहे.आजच्या परिस्थितीत शेतक-यास आर्थिक आधार देणारे कपाशी पिक बहरात दिसत आहे.त्यातच बहुतेक शेतक-यांनी मान्सूनपूर्व पावसावरच कापूस लागवड केली या कपाशीचे उत्पन्न पदरी पडणार तोच यंदा देखील निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसतो की काय ? अशी चिंता शेतक-यास सतावत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.