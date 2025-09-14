मराठवाडा

Heavy Rain: गेवराईत शनिवारी रात्री मुसळधार पाऊस; नदी नाल्यांचा पाणी ओसांडून अनेक गावांचा संपर्क तुटला, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न धोक्यात

Georai Rain: शनिवारच्या रात्री गेवराईतील विविध भागात मुसळधार पावसाने नदी - नाल्यांना पूर आला आहे. रात्रभर कोसळधार राहील्याने तालुक्यातील गेवराई-उमापूर राज्य मार्ग आणि गेवराई-राक्षसभुवन रस्त्यावरच्या पुलावरून पाणी ओसांडून वाहू लागल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
Heavy Rain

Heavy Rain

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : शनिवारच्या रात्री गेवराईतील विविध भागात मुसळधार पावसाने नदी - नाल्यांना पूर आला आहे. रात्रभर कोसळधार राहील्याने तालुक्यातील गेवराई-उमापूर राज्य मार्ग आणि गेवराई-राक्षसभुवन रस्त्यावरच्या पुलावरून पाणी ओसांडून वाहू लागल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.

Loading content, please wait...
rain
water
flood hit villages
Maharashtra monsoon forecast
Heavy Rain in Gevrai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com