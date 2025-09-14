मराठवाडा
Heavy Rain: वडीगोद्री विभागात मुसळधार पावसाने नदी ओसंडून वाहली; आदिवासी कुटुंब रात्रभर पाण्यात अडकले
Wadigodri Flood: वडीगोद्री विभागात मुसळधार पावसामुळे मांगणी आणि सुखी नदीवर पूर आला; आदिवासी कुटुंब अडकले होते. स्थानिक नागरिक व अग्निशमन दलाच्या मदतीने सर्वांना सुरक्षित स्थळी हलवले गेले, शेतातील पिकांचे नुकसान झाले.
दिलीप दखणे
वडिगोद्री : अंतरवाली सराटी विभागात शनिवारी ता.13 रोजी रात्री मुसळधार पाऊस झाला या पावसामुळे मांगणी , सुखी, लेंडी नदीला पाणी आले या पावसामुळे भागातील शेतातील पीकांचे मोठ नुकसान झाले.