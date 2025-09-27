मराठवाडा

Ahmadpur Rain : अहमदपूर तालुक्यात जोरदार पाऊस; मन्याड नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या तीन लोकांना सुखरूप बाहेर काढले

अहमदपूर तालुक्यात पावसाचा जोर वाढला असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अहमदपूर - तालुक्यात पावसाचा जोर वाढला असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले असून मन्याड नदीला आलेल्या पुरात अडकलेल्या तीन लोकांची सुटका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

