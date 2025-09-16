Beed Flood: ५१ जणांना सुखरूप वाचवले, दोघांचा मृत्यू; ३६ गावांचा संपर्क तुटला; आष्टी तालुक्यात पाच तलाव फुटले

बीड : जिल्ह्यात रविवारी मध्यरात्री झालेल्या पावसाने हाहाकार माजवल्याने मध्यरात्रीपासून जिल्हाभरात अभूतपूर्व पूरस्थिती निर्माण झाली. सोमवारी (ता. १५) दुपारपर्यंत ३६ गावांचा संपर्क तुटला हेाता. पुरामुळे दोघांचा मृत्यू झाला, तर ५१ जणांना सुखरूप वाचवण्यात यश आले. एनडीआरएफचे पथक तळ ठोकून आहे. .सोमवारी माजलगाव तालुक्यातील आठ, वडवणी तालुक्यातील चार, बीड तालुक्यांतील पाच, आष्टी तालुक्यातील आठ, केज तालुक्यातील एक आणि परळी तालुक्यातील चार गावांचा संपर्क तुटला. पुराचा सर्वांत मोठा फटका आष्टी तालुक्याला बसला. धामणगाव (ता. आष्टी) येथील अफ्रोज बशीर बागवान (वय ३०) हा तरुण पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. तर, याच तालुक्यातील घाटपिंपरी येथील श्रावण तुकाराम शिंदे (वय ६९) या वृद्धाचा पुराने वेढा दिल्याने भीतीने मृत्यू झाला. एनडीआरएफचे दोन अधिकारी, २७ जवान आणि दोन महिलांचे पथक आष्टी तालुक्यात बचावाचे कार्य करत आहे..२४ जणांना केले एअरलिफ्टआष्टी तालुक्यातील कडी, कांबळी, मेहकरी, चिंचेवाडी या नद्यांना पूर आल्याने कडा, सुलेमान देवळा, पिंपरखेड, धानोरा, डोंगरगण, शिरापूर आणि अमीया टाकळी येथील ५२ लोक पुरात अडकले होते. यातील २७ जणांना स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले. तर, २४ जणांना नाशिक येथील वायुदलाच्या हेलिकॉप्टरने बाहेर काढण्यात आले. वाहून गेलेल्या एकाचा मृतदेह शोधण्यात आला. दुपारी एक वाजून १५ मिनिटांनी हेलिकॉप्टर पोचले. कमांडंट विनीत अलक्षण यांचे या बचाव कार्यावर नियंत्रण होते..सात तलाव फुटलेरविवार-सोमवारच्या मध्यरात्री केज तालुक्यातील केकानवाडी, अंबाजोगाई तालुक्यातील राक्षसवाडी तसेच आष्टी तालुक्यातील चिंचेवाडी, शेडाळा, आरणहिवरा, पाटसरा, पांगरा हे पाझर तलाव फुटले.तीन जनावरे दगावली पुरामुळे धारूर तालुक्यातील एक, तर पाटोदा तालुक्यात दोन जनावरे दगावली..National Advertising Day: राष्ट्रीय जाहिरात दिनानिमित्त फेमतर्फे आर्टवर्क स्पर्धा जाहीर.जिल्ह्यातील शाळा - महाविद्यालयांना आज सुटीबीड जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. १६) सर्व शाळा, महाविद्यालये व अंगणवाड्यांना सुटी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विवेक जॉन्सन यांनी हा निर्णय जाहीर केला. बुधवारी (ता. १७) मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन असल्याने तयारीसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुटी नसेल. मंगळवारी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, शिक्षण संस्थांच्या सर्व शाळा महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुटी असेल. यासह आश्रमशाळा, आयटीआय व तत्सम व्यावसायिक अभ्यास्रकमांच्या महाविद्यलायांनाही सुटी जाहीर करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.