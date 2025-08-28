Beed Flood: धारूर तालुक्यात ढगफुटी पावसाने तडाखा; व्यापाऱ्याचा मृत्यू, ऑटोचालकाचा शोध सुरू, गावोगावी भीतीचे वातावरण

किल्लेधारूर (बीड) : धारूर तालुक्यातील ता.२७ सायंकाळी ढग फुटी सदृश पाऊस झाला असून यामुळे नद्याला पूर,तळे ओसंडून वाहत आहेत..झालेल्या पावसाने वाण नदीला पूर आल्याने रुई धारूर,अंजनडोह या दोन गावा मधील पुलावरून पाण्याचा अंदाज न आल्याने अंजनडोह येथील आडत व्यापारी नितीन शिवाजीराव कांबळे (४२) वाहून जात मृत्यू मुखी पडले. तर याच नदीवरील आवरगाव पुलावर ऑटो चालक वाहून गेला असून प्रशासनाकडून शोध कार्य सुरू आहे..धारूर तालुक्यात (ता.२७) पासून जोरदार पावसाने हजेरी लावली असून झालेल्या पावसामुळे नद्या नाल्यानं पूर आले आहेत तर तालुक्यातील सर्वच तळे ओसंडून वाहत आहे.झालेल्या पावसाने वाण नदीला पूर आल्याने तालुक्यातील पूर्वे कडील गावांचा सम्पर्क तुटला आहे..वाण नदीवरील रुईधारूर व अंजनडोह या गावाच्या मधील पुलावर पाणी आल्याने चार चाकी गाडी वाहून गेल्याची घटना घडली.यात अंजनडोह येथील आडत व्यापारी नितीन कांबळे(४२) यांचा मर्त्य झाल्याची घटना घडली आहे..तर याच वाण नदीवरील आवरगाव वरील पुलावर मध्यरात्री ऑटो चालक अनिल लोखंडे(३०) व ऑटो वाहून गेल्याची घटना घडली या घटनेत ऑटो सापडला आहे मात्र ऑटो चालक अनिल लोखंडे गेल्या १० तासंपासून बेपत्ता असून प्रशासनाच्या वतीने शोध कार्य सुरू आहे. सर्वच नद्यांना,तळ्याना पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रशासनाने नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..Amravati News: श्री अष्टविनायकाची पायी वारी; ज्येष्ठ दांपत्याकडून ३१ दिवसांत ४७४ किमीचे अंतर पूर्ण.महसूल व पोलीस प्रशासनाचे आव्हान...धारूर तालुक्यातील नदीकाठच्या गावातील नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी नदी नाला ओढा ओलांडताना पाण्याची पातळी धोक्याची नाही याची खात्री करूनच पार करावा असे आवाहन किल्ले धारूर चे तहसीलदार श्रीकांत निळे नायब तहसीलदार सुरेश पाळवदे पोलीस निरीक्षक देवीदास वाघमोडे सह पोलीस - महसूल प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.