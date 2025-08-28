मराठवाडा

Beed Flood: धारूर तालुक्यात ढगफुटी पावसाने तडाखा; व्यापाऱ्याचा मृत्यू, ऑटोचालकाचा शोध सुरू, गावोगावी भीतीचे वातावरण

Rain Updates: धारूर तालुक्यात ढगफुटीसदृश पावसामुळे नद्या-नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत. वाण नदीवरील दोन वेगवेगळ्या पुलांवरून व्यापारी व ऑटोचालक वाहून गेले; एकाचा मृत्यू तर दुसऱ्याचा शोध सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किल्लेधारूर (बीड) : धारूर तालुक्यातील ता.२७ सायंकाळी ढग फुटी सदृश पाऊस झाला असून यामुळे नद्याला पूर,तळे ओसंडून वाहत आहेत.

