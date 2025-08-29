Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर ‘जलपूर’ बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली

लातूर, नांदेड : लातूर जिल्ह्यात बुधवारी (ता. २७) रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी, नाले, ओढ्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. रस्ते, पुलांवरून पाणी वाहत असल्याने जिल्ह्यातील ४९ मार्गांवरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. मांजरा, निम्न तेरणा धरणांतून पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. जिल्ह्यातील २९ महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे..दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यालाही पावसाने झोडपून काढले असून पंधरा मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली. अनेक गावांना पुराचा वेढा पडला असून संसारोपयोगी साहित्य वाहून गेले. काही घरांची पडझड झाली आहे. बचाव पथकांतर्फे मदतकार्य सुरू आहे. मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांतही कमी-अधिक पाऊस झाला..नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव, मुखेड, देगलूर, लोह, मुदखेड, कंधार, किनवट तालुक्यांत महापुराची स्थिती निर्माण झाली आहे. नायगाव शहर अर्धे जलमय झाले आहे. पुरामुळे शेकडो घरे, दुकाने पाण्याखाली गेली असून, हजारो हेक्टरवरील शेती पूर्णतः खरडून गेली. शहरातील नरसी चौकातील दुकाने पाण्यात गेल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले. ग्रामीण भागात संसारोपयोगी साहित्य पाण्यात वाहून गेल्यामुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. इकळीमोर येथे कालवा फुटल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. नरसी-बिलोली मार्ग, तसेच कुंटूर, कोकलेगाव, सुजलेगाव, मांजरम, कोलंबी या भागांचा संपर्क तुटला होता..मुदखेड तालुक्यात बारड व मुगट रस्त्यांवरील सीता नदीने रौद्र रूप धारण केल्याने मुदखेडचा विविध गावांशी संपर्क तुटला. सीता नदीच्या पूरामूळे तहसीलदार आनंद देऊळगावकर बारड मार्गावरील मुदखेड चौकात अडकले होते. लोहा तालुक्यातील भिवरा नदीला पूर आल्याने उमरा गावात पाणी शिरले. तसेच, गोरेगाव व पिंपळदरी गावांमध्ये डोंगरातून आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे काही घरांत पाणी शिरले. संसारोपयोगी साहित्य, अन्नधान्याचे नुकसान झाले,काही घरांची पडझड झाली. उमरा, धनंज, सुगाव, हिंदोळा, वाळकी खुर्द, पिंपळदरी आणि करमाळा या गावांमधून वाहणाऱ्या नद्यांना पूर आला. यामुळे पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होऊन गावांचा संपर्क तुटला. ऊर्ध्व मानार धरण लिंबोटी (ता. नायगाव) पूर्ण क्षमतेने भरले असून १५ दरवाजे प्रत्येकी दीड मीटरने उघडून सुमारे १९९८.६१ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे..निलंगा (जि. लातूर) ः मांजरा नदीला पूर आल्यामुळे बसपूर ते बाकली पुलावर पाणी आले. त्यामुळे वाहतूक बंद करण्यात आली.रेणापूर (जि. लातूर) ः जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे रेणा मध्यम प्रकल्पाचे सर्व सहा दरवाजे उघडून केला जात असलेला पाण्याचा विसर्ग. लातूर जिल्ह्यात काल रात्रीपासून पावसने जोर पकडला. उदगीर, निलंगा, अहमदपूर आदी तालुक्यांना पावसाने झोडपले. पूर परिस्थितीमुळे प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांनी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. दैठणा (ता. शिरूर अनंतपाळ) येथे व्यंकट सामानगावे यांच्या घराची भिंत पडली. लाळी (ता.जळकोट) येथील पुलावरून पाणी वाहत असल्याने ढोरसांगवी-धनगरवाडी गावचा संपर्क तुटला आहे..निलंगा शहरासह तालुक्यात जोरदार पाऊस झाल्याने मांजरा व तेरणा नद्या दुथडी वाहत आहेत. ठिकठिकाणी रस्ते पाण्यात गेल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. शिवणी-कोतल ओढ्याला पूर आल्यामुळे भोसलेवाडी गावचा संपर्क तुटला. कलांडी येथे पहाटे दोन घरे पडली. भिंतीखाली दोन मोटारसायकली अडकल्या असून जीवितहानी झालेली नाही. देवणीसह सीमावर्ती भागास आज पावसाने झोडपून काढले. तालुक्यात मांजरा, देव, मानमोडी या तिन्ही नद्यांना पूर आला आहे. जळकोट शहर व तालुक्यात पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. ढोरसांगवी येथे नदीच्या पुलावरून पाणी जात असल्याने दिवसभर वाहतूक बंद होती..शंभर जणांचे स्थलांतरऔसा तालुक्यात पावसाची संततधार सुरूच राहिल्याने काढणीस आलेले उडीद, मूग पाण्यात गेल्यात जमा आहे. आलमला-उंबडगा मार्गावर पुल वाहून गेल्याने गावाचा संपर्क तुटला आहे. अहमदपूर शहराला पाणीपुरवठा करणारे लोहा (जि. नांदेड) येथील ऊर्ध्व मनार प्रकल्प १०० टक्के भरला असून, दहा दरवाजे उघडून विसर्ग करण्यात येत आहे. तालुक्यातील ३१ पैकी १७ साठवण तलाव भरले आहेत. हसरणी गावात पुराचे पाणी शिरल्यामुळे चाळीस घरांतील शंभर व्यक्तींना ग्रामपंचायत येथे हलवण्यात आले आहे. त्याठिकाणी महसूल व पोलिस प्रशासनातर्फे मदतकार्य केले जात आहे..ओढे, नाले पात्राबाहेरउदगीर तालुक्यातील आठपैकी सात महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. नळगीर व मोघा मंडळांत शंभर मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. नदी, नाले, ओढे पात्र सोडून वाहिल्याने पात्रालगतची पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. पुलांवरून पाणी वाहिल्याने उदगीर- देगलूर, उदगीर-नेत्रगाव, उदगीर-कुमठा यासह तालुक्यातील अनेक गावांचे मार्ग आज बंद होते. हाळी व परिसरात झालेल्या मुसळधारेने खाजामैनोद्दीन तांबोळी यांच्या गोठ्यात पाणी शिरून दोन म्हशी, एक गाय दगावली..प्रकल्पांतून पाण्याचा विसर्गपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी मांजरा धरणाचे आज सहा दरवाजे उघडून नदीपात्रात दहा हजार ४८२ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरु करण्यात आला. पाणलोट क्षत्रात मोठा पाऊस होत असल्याने माकणी (जि. धाराशिव) येथील निम्न तेरणा धरणाच्या साठ्यात वाढ होत आहे. त्यामुळे आज धरणाचे दहा दरवाजे उघडून तीन हजार ८१६ क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. रेणापूर मध्यम प्रकल्प, तावरजा मध्यम प्रकल्पाचे प्रत्येकी सहा दरवाजे उघडून एक हजार २३२ क्युसेकने विसर्ग करण्यात आला..लातूर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुटीलातूर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांना शुक्रवारी (ता. २९) सुटी जाहीर केल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दिली..वीज पडून शेतकरी ठार, दोघे गंभीरमांडवी (ता. किनवट) शेतीकाम करीत असतना आज दुपारी वीज पडून महादेव मारोती उडकुडकर (वय ३७, शिरपूर, किनवट) या शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. शेतातील झोपडीत आसरा घेतल्यामुळे सोबत असलेले दोघे बचावले. हिमायतनगर तालुक्यात वीज पडून प्रभा रघुनाथ मिराशे, गजानन विठ्ठल मिराशे हे शेतकरी जखमी झाले..Nashik Monsoon : नाशिक जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा तडाखा; पंधरा गावांतील पिके उद्ध्वस्त.व्यापाऱ्याचा मृत्यूकिल्लेधारूर (जि. बीड) तालुक्यात काल सायंकाळी झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे नद्या-नाले तुडुंब भरून वाहू लागले. वाण नदीच्या पुरामुळे रुईधारूर-अंजनडोह पुलावर आलेल्या पाण्यात अंजनडोह (ता. धारूर) येथील आडत व्यापारी नितीन शिवाजीराव कांबळे (वय ४२) हे वाहून गेले. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. याच नदीवरील आवरगाव पुलावर मध्यरात्री अनिल लोखंडे (३०) हा रिक्षासह वाहून गेला. रिक्षा सापडली असून लोखंडेंचा शोध सुरू आहे.एकजण गेला वाहूनकिनवट शहराजवळच्या उपास नाल्यात गुरुवारी लक्ष्मण बळी रानमले हे वाहून गेले. प्रशासनाने शोधकार्य सुरू केले आहे. जोमेगाव (ता. लोहा) येथे दोन बैल, म्हशी पुरात वाहून गेल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.