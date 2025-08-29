मराठवाडा

Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर ‘जलपूर’ बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली

Heavy Rainfall: लातूर जिल्ह्यात बुधवारी (ता. २७) रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी, नाले, ओढ्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. रस्ते, पुलांवरून पाणी वाहत असल्याने जिल्ह्यातील ४९ मार्गांवरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे.
