Heavy Rains: जमीन खरडली, पिके गेली; दोन लाख २३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

धाराशिव : यंदाच्या पावसाळ्यात जिल्ह्यातील अनेक महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याने खरिपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे जमीन खरडून गेली आहे. ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाने दोन लाख २३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. दरम्यान, सप्टेंबरमध्येही जोरदार पावसामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत..जिल्ह्यात यंदा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यांत जोरदार पाऊस झाले. ऑगस्टमध्येच जवळपास २१ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. त्यामुळे बहरात असलेल्या खरिपातील पिकांना या पावसाचा तडाखा बसला. .Amravati News: सव्वादोन लाख हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान; २६ जणांचा मृत्यू, १६ कुटुंबीयांना आर्थिक मदत.अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणच्या शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले तर दुसरीकडे काढणीला आलेल्या उडीद पिकाला याचा मोठा फटका बसला. ऑगस्टमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे जिल्ह्यातील दोन लाख २२ हजार ९७५ हेक्टर बाधित झाले. त्यामध्ये दोन लाख २२ हजार ६६० हेक्टर जिरायत, ७८.५५ हेक्टर बागायत, तर ७.७० हेक्टर फळपिकांचा समावेश आहे..दोन लाख ३४ हजार ९५५ शेतकऱ्यांचे क्षेत्र बाधित झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. नुकसानीच्या भरपाईसाठी जवळपास २०० कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सरकारकडे पाठविला असल्याची माहिती मिळाली..ऑगस्टमधील नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्यानंतर सप्टेंबरमध्येही जिल्ह्याच्या अनेक भागांत जोरदार पाऊस झाले. सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत सात महसूल मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच नुकसानीची आकडेवारी येणार आहे..सध्या जिल्ह्याच्या विविध भागांत दररोजच कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस होत आहे. येत्या काही दिवसांत सोयाबीनचे पीक काढणीला येणार आहे. मात्र, बहुतांश क्षेत्रातील सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी या पिकांमध्ये पाणी साचलेले आहे. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून घेतला असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाचा फटकाकळंब ५९,८२८ हेक्टरधाराशिव ४५,५३० हेक्टरतुळजापूर २६,६७८ हेक्टरउमरगा १५६ हेक्टरलोहारा २५,२५९ हेक्टरभूम ३३,३०७ हेक्टरपरंडा ५९६ हेक्टरवाशी ३०,१५५ हेक्टर.Amravati News: सव्वादोन लाख हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान; २६ जणांचा मृत्यू, १६ कुटुंबीयांना आर्थिक मदत.जिल्ह्यात यंदाऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये जोरदार पाऊसऑगस्टमध्येच २१ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.