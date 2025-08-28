Nilanga Heavy Rain : निलंगा तालुक्यात अतिवृष्टी! अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्यात, वाहतुकीवर परिणाम, नदी, नाले, ओढ्याला पूर

निलंगा - निलंगा शहरासह तालुक्यात रात्रभर जोरदार पाऊस झाल्याने मांजरा व तेरणा नदी दुथडी भरून वाहत आहेत ठिकठिकाणी रस्ते पाण्यात गेल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. सततच्या पावसामुळे खरिप हंगामातील पीके वाया गेली आहेत. या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे..निलंगा शहरासह लातूर विभागात रात्रीपासून झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक ठिकाणी नदी-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. शिवणी-कोतल या ओढ्याला पाणी आल्यामुळे भोसले वाडी या गावाचा संपर्क तुटला आहे.तर अनेक ठिकाणी पुलांवरून पाणी वाहत असून बस वाहतूक ठप्प झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटल्याने जनजीवन विस्कळीत. खरीप पिकांची स्थिती गंभीर, शेतं पाण्याखाली नागरिकांनी पुलांवरून जाणे टाळावे, प्रशासनाने सावधगिरीचा इशारा दिला आहे..बोटकुळ–निलंगा मार्ग - पुलावर पाणी आल्यामुळे बंद झाला आहे. तर शेडोळ, जेवरी-कोकळगाव, मदनसुरी येथील ओड्यांना पाणी आल्यामुळे वाहतूक बंद, अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.मदनसुरी परिसरात रात्रभर मुसळधार पाऊस झालेला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मदनसुरी - कोकळगाव रोडवरील मदनसुरी गावानजीक असलेल्या ओढ्याला पूर आलेला आहे... या ओढ्यावर असलेला पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला असून पुलावरून कंबरे इतके पाणी जात आहे..या पुराचे पाणी शेतीत गेल्यामुळे मदनसुरी पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचा हाता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे. याची नोंद प्रशासन तात्काळ घेईल याचे पंचनामे लवकरात लवकर करून शेतकऱ्यांना सरकारची मदत मिळावी अशी मागणी केली आहे.मदनसुरी - कोकळगाव - किल्लारी रोड बंद झालेला आहे. या पावसामुळे कालांडी ता. निलंगा येथे पहाटे दोन घरे पडली. याच भिंतीखाली दोन मोटारसायकली अडकल्या असून सुदैवाने जिवीतहानी झाली नाही..कलांडी येथील उत्तम बाजीराव सुर्यवंशी, भगवान रावसाहेब सुर्यवंशी यांच्या घराची भिंत बाहेरच्या बाजूला पडून मोठे नुकसान झाले. याच भिंतीला लागून रस्त्यावर उभा केलेल्या व्यंकट पंढरीनाथ सुर्यवंशी, सचिन नागनाथ सूर्यवंशी यांच्या दोन मोटारसायकली ढिगाऱ्याखाली अडकून नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.