Heavy Rainfall In Jalna: जल रात्र! शहरासह जिल्ह्याभरात थैमान, भोकरदनमध्ये सर्वाधिक १६५ मिमी

जालना : शहरासह जिल्हाभरात पावसाचे थैमान सुरूच आहे. शनिवारी (ता. २८) मुसळधार पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नदी-नाल्यांना पूर आला असून पिके वाहून गेली आहेत. .दरम्यान, जिल्ह्यातील २६ मंडळांत अतिवृष्टी झाली असून भोकरदन मंडळात सर्वाधिक म्हणजे १६५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून आठही मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे. दरम्यान, गोदाकाठच्या नागरिकांनी पुराच्या भीतीने शनिवारी, रविवारची रात्रही जागून काढली..पावसामुळे १२ जनावरे दगावली, तर ४ घरे व एका गोठ्याची पडझड झाली आहे. भोकरदन आणि घनसावंगी तालुक्यातील सर्वच मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे. भोकरदन, सिपोरा अंभोरा, अन्वा, रेणुकाई पिंपळगाव, हसनाबाद, दाभाडी आणि माहोरा मंडळांत ढगफुटीसदृश पाऊस झाला आहे. दरम्यान, गोदावरी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. .दरम्यान, रविवारी (ता. २८) शहरात दिवसभर पावसाने उघडीप दिली. मात्र, पावसाचे वातावरण कायम होते. तसेच, जायकवाडी धरणातून वाढविण्यात आलेला विसर्ग आणि सतत होणाऱ्या पावसामुळे गोदावरीला जोडणाऱ्या उपनद्यानांही पूर आला आहे. त्यामुळे धरणाखालील आणि नदीकाठावरील गावांना जिल्हा प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..कपाशी, सोयाबीनला कोंब फुटण्याची भीती जालना तालुक्यातील सोमनाथ परिसरामध्ये अतिवृष्टीमुळे खरिपातील सोयाबीन, कपाशी पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पिकांमध्ये पाणी साचल्याने पिके सडली आहेत. दरम्यान, काढणीला आलेल्या सोयाबीनच्या शेतात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने पुढील काही दिवसांत सोयाबीनला शेतातच कोंब फुटण्याची भीती येथील शेतकरी अजय शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे..Solapur Rain Update : मोडून पडला संसार! 'सोलापूर शहरातील विडी घरकुलमध्ये ५०० घरात पाणी'; कोट्यवधींचे नुकसान.शहरातील २८० जणांना सुरक्षित ठिकाणी हलविले जालना शहरातील सखल भागातील नागरिकांना सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने महापालिकेमार्फत निवारा केंद्रांमध्ये हलविण्यात आले. येथे त्यांची जेवणाची व निवाऱ्याची सोय करण्यात आली. दरम्यान, मुक्तेश्वर लॉन्स येथे भोईपुरा येथील १५० रहिवासी, सर सय्यद उर्दू हायस्कूल येथे अर्जुननगरातील २५ रहिवासी, आरएचव्ही स्कूल लालबाग, खांडसरी येथील ५० यांच्यासह इतर एकूण २८० जणांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले..या मंडळांत अतिवृष्टी भोकरदन : १६५ मिमी, सिपोरा अंभोरा : १०१मि.मी, धावडा : ७५मिमी, अन्वा : १०६ मिमी, रेणुकाई पिंपळगाव : ११५ मि.मी , हसनाबाद : १०३, राजूर : ६६, केदारखेडा : ७४,माहोरा : १०१, नेर : ६५, सेवली : ६५, विरेगाव : ८९, अंबड : ८१, वडीगोद्री : ६८, गोंदी : ६८, सुखापुरी : ६५, दाभाडी १०३, बावणे पांगरी ः ६५, घनसावंगी ः ६७, राणीउंचेगाव ः ६९, तीर्थपुरी : ६५, कुंभार पिंपळगाव ः ६५, अंतरवाली ः ६५, रांजणी ः ७५, जांब समर्थ ः ७० आणि पांगरी गोसावी ६५ मिमी या २६ मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे..गावांना सतर्कतेचा इशारा गोदावरी नदीपात्रात लाखो क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. तसेच पाणलोट क्षेत्रातही मुसळधार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून गोदावरी नदीकाठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच खडकपूर्णा प्रकल्प (ता. देऊळगाव राजा, बुलडाणा) येथूनही लाखो क्युसेक विसर्ग सोडण्यात आला आहे. दरम्यान, पाण्याचा विसर्ग वाढल्याने कुणीही नदीपात्रात प्रवेश करू नये, तसेच नागरिकांना आवश्यक ती साधनसामग्री घेऊन सुरक्षित स्थळी हलवावे आणि पुरापासून सावध राहावे, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. .पाण्याच्या विसर्गामुळे ३८ गावे बाधित जालना : गोदावरी नदीपात्रात जायकवाडी प्रकल्प आणि विविध बंधाऱ्यातून सुमारे ३ लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग होत आहे. त्यामुळे अंबड, घनसावंगी आणि परतूर तालुक्यातील ३८ गावांना पुराचा संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून डोमलगाव, गांधारी, गंगा चिंचोली, कोठाळा, शिवणगाव, गुंज बुद्रुक, बाणेगाव, गोळेगाव, गंगाकिनारा आदी गावातून नागरिकांचे स्थलांतर सुरक्षित ठिकाणी करण्यात आले आहे. तिथे त्यांना सर्व सोयी पुरविण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित लोकांचे स्थलांतर करणे सुरू आहे. दरम्यान, या ३८ गावात संपर्क अधिकारी नेमण्यात आले. लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी अंबड आगाराच्या १५ बस आणि इतर खासगी १२ बस तैनात आहे. तसेच एनडीआरएफची टीम वडीगोद्री (ता. अंबड) येथे तैनात केली आहे, अशी माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत हदगल यांनी दिली..या गावांतील नागरिकांना हलविले सुरक्षितस्थळीअंबड तालुका : वाळकेश्वर, गंगा चिंचोली, कोठाळा, बोरी, गंधारी, शहागड, डोमलगाव.घनसावंगी तालुका : जोगला देवी, रामसवाडी, शेवता, बानेगाव, मंगरूळ, पांढरे वस्ती, काळुंका माता वाडी, गुंज बुद्रुक, अंतरवाली टेंभी, शिवणगाव.परतूर तालुका : सावंगी गंगा किनारा, सावरगाव (आष्टी येथील मोरेश्वर मंगल कार्यालय येथे स्थलांतर)परतूर तालुक्यातील सुरक्षितस्थळी हलविलेली अंदाजित लोकसंख्या : .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.