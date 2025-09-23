Beed Flood: चिमुकल्यासह कुटुंबाची सुटका; बीड जिल्ह्यात महापूर, शिरापूर गावाला पुराने वेढले,

बीड : जिल्ह्याला पुन्हा एकदा अतिवृष्टी आणि महापुराचा तडाखा बसला आहे. शिरूर कासार, पाटोदा आणि बीड तालुक्यांमध्ये अचानक आलेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून, अनेक गावे आणि वस्त्या जलमय झाल्या आहेत..रविवार-सोमवारच्या मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील मांजरा आणि सिंदफणा नद्यांनी रौद्ररूप धारण केले. यामुळे, ब्रह्मनाथ येळंब, नांदेवली, शिरापूर गात (ता. शिरूरकासार) आणि पाटोदा शहर, पारगाव घुमरा, सवासवाडी (ता. पाटोदा) या भागांतील नागरिकांना आपली घरे सोडून सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करावे लागले..या महापुरात शिरापूर गात येथील राहिंज कुटुंब रात्रीपासून पुराच्या विळख्यात अडकले होते. कुटुंबातील नारायण राहिंज, हरिभाऊ राहिंज, व्यंकटेश राहिंज, अलका, कांताबाई, पूजा राहिंज आणि तीन महिन्यांचा चिमुकला हे सर्व जण जीव मुठीत धरून घरात अडकले होते..वीजपुरवठा खंडित, बाहेर अंधार, ढगांचा गडगडाट आणि विजांचा कडकडाट यामुळे भयग्रस्त वातावरण निर्माण झाले होते. मध्यरात्री तीन ते दुपारी एकपर्यंत हे कुटुंब मृत्यूच्या छायेखाली होते. या धोकादायक परिस्थितीची माहिती मिळताच तहसीलदार सुरेश घोळवे यांनी तातडीने याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली. .Marathwada Rain Update: नांदेड लातूर ‘जलपूर’ बनले; अतिवृष्टीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला, शेती, घरे व दुकाने पाण्याखाली.उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, बीड नगरपालिकेचे अग्निशमन पथक, आमदार संदीप क्षीरसागर आणि राजेंद्र मस्के यांनी स्वतः लाइफ सेव्हर जॅकेट घालून बोटीच्या सहाय्याने घटनास्थळी धाव घेतली. किशोर जाधव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दोऱ्यांच्या सहाय्याने बचाव मोहीम राबविली. सर्व सदस्यांना एकामागोमाग सुरक्षितस्थळी हलविले गेले. तीन महिन्यांच्या चिमुकल्याला बाहेर काढल्यानंतर आई पूजा यांच्या हाती सोपविण्यात आले. यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.