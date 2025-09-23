मराठवाडा

Beed Flood: चिमुकल्यासह कुटुंबाची सुटका; बीड जिल्ह्यात महापूर, शिरापूर गावाला पुराने वेढले,

Heavy Rain In Beed: बीड जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे मांजरा आणि सिंदफणा नद्यांनी महापूराचा रौद्र अवतार धारण केला. यात अनेक गावे जलमय झाली असून प्रशासनाने जीव धोक्यात घालून नागरिकांची सुटका केली.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : जिल्ह्याला पुन्हा एकदा अतिवृष्टी आणि महापुराचा तडाखा बसला आहे. शिरूर कासार, पाटोदा आणि बीड तालुक्यांमध्ये अचानक आलेल्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून, अनेक गावे आणि वस्त्या जलमय झाल्या आहेत.

