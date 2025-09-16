मराठवाडा

Sukhapuri Heavy Rain : सुखापुरी परिसरात चौथ्या दिवशीही जोरदार पावसाचा हाहाकार; शेतकरी राजा संकटात

सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचले असून पिके हातचे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
agriculture loss by rain water

सकाळ वृत्तसेवा
- अशोक चांगले

सुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरात सुखापुरीसह लखमापुरी, कुकडगाव, कंरजळा, वडिकाळया, रुई, बेळगाव, रेवळगाव, दहिगाव, पिठोरी सिरसगाव, वसंत नगर इत्यादी गावामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशीही मंगळवारी सकाळी 10:50 वाजेपासुन कधी मुसळधार, जोरदार ते कधी हलक्या मध्य स्वरूपात दिवसभर पाऊस सुरू होता. त्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.

