Sukhapuri Heavy Rain : सुखापुरी परिसरात चौथ्या दिवशीही जोरदार पावसाचा हाहाकार; शेतकरी राजा संकटात

- अशोक चांगलेसुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरात सुखापुरीसह लखमापुरी, कुकडगाव, कंरजळा, वडिकाळया, रुई, बेळगाव, रेवळगाव, दहिगाव, पिठोरी सिरसगाव, वसंत नगर इत्यादी गावामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशीही मंगळवारी सकाळी 10:50 वाजेपासुन कधी मुसळधार, जोरदार ते कधी हलक्या मध्य स्वरूपात दिवसभर पाऊस सुरू होता. त्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे..सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचले असून पिके हातचे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गावकऱ्यांमध्ये आणि विशेषतः शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. कापुस, तुर, मका, सोयाबीन, ऊस, मोसंबी आणि इतर पिकांमध्ये पाणी साचल्याने पिके कुजण्यास सुरुवात झाली आहे..काही ठिकाणी शेतीतील माती वाहून गेल्याने शेतजमिनींना मोठा फटका बसला आहे. अनेक शेतकरी रात्रंदिवस शेतात थांबून पाण्याचा निचरा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, पावसाचा जोर कायम असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांनाही मर्यादा आल्याचे दिसत आहे.कृषी व महसुल विभागाने पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी प्रयत्न करावा. शेतकरयांना तातडीने मदतीची अपेक्षा करत आहेत. पुढील दोन–तीन दिवस पाऊस सुरू राहिल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियासाहेबराव कानकाटे, शेतकरी रुई -'या वर्षी बऱ्यापैकी पिके आली होती. पण सततच्या पावसाने सगळी मेहनत वाया जाण्याची वेळ आली आहे. रात्री झोप नाही, दिवसभर पाण्यात उभं राहून पिके वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय. सरकारने लवकर मदत करावी.' पंचनामा करूण तातडीने मदत करावी..बप्पासाहेब नांद्रे, शेतकरी कंरजळा -माझे तिन एकर सोयाबीनच्या शेतात पाणी साचून तलावाचे स्वरूप व नुकसान झाले आहे. बी-बियाणं, खते यावर मोठा खर्च केला होता. आता पुढचं काय करायचं याचीच चिंता आहे.”विक्रम गव्हाणे शेतकरी वडिकाळया -माझ्या शेतातील ऊस अर्धाच्यावर खाली पडला आहे. माझ्या शेतामध्ये पाणीच साचले आहे..संदीप गोरे, लखमापुरी शेतकरी -माझ्या शेतात कापूस आहे. मुसळधार पावसामुळे माझ्या कापसामध्ये पाणी पाणी दिसून येत आहे.सुखापुरी परिसरातील शेतकरीने सुखापुरी महसुल मंडळात झालेली अतिवृष्टी तसेच संततधार पाऊस थांबता थांबत नाही. शेतातील पिंके गेलेयात जमा आहे .शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. बि-बियाणे, खत किटकनाशके यांचे वाढते भाव व यावर सर्व शेतकरी खर्च करु बसला आहे..उधारी, उसनवारी, शिक्षण, आरोग्य ईतर खर्च तसेच उपजीविकाकशी भागवायाची यांची चिंता शेतकऱ्यांना पडली आहे. त्यामुळे 'कृषी व महसुली अधिकाऱ्यांनी लवकर पंचनामे करावेत. नुकसान किती झाले याचा त्वरित अहवाल तयार करावा आणि आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना लवकर मिळावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.