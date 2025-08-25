मराठवाडा

Bhoom News : आ. राणा जगदीश सिंह पाटील यांची भूम तालुक्यात अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी

Heavy Rain Damage : भूम तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून आमदार राणा जगदीत सिंह पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून मदतीसाठी शासनाशी संवाद साधला आहे.
Heavy Rain Damage
Heavy Rain DamageSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धनंजय शेटे

भूम : तुळजापूरचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी भूम तालुक्यातील उळूप व शासनाकडून वगळण्यात आलेल्या माणकेश्वर मंडळातील आष्टा गावातील मागील आठवड्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकाची पाहणी केली .

Loading content, please wait...
rain
Farmer
Monsoon
rainy session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com