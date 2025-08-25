Bhoom News : आ. राणा जगदीश सिंह पाटील यांची भूम तालुक्यात अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी

धनंजय शेटेभूम : तुळजापूरचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी भूम तालुक्यातील उळूप व शासनाकडून वगळण्यात आलेल्या माणकेश्वर मंडळातील आष्टा गावातील मागील आठवड्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकाची पाहणी केली ..यावेळी तालुक्यातील उळूप या गावी प्रशासनाच्या फौजवाट्यासह राणा जगदीत सिंह पाटील यांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला .पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आधार देत राणा जगदीत सिंह पाटील यांनी लवकरात लवकर शासनाकडून मदत मिळेल असे आश्वासन यावेळी शेतकऱ्यांना त्यांनी दिले ..यानंतर माणकेश्वर मंडळातील आष्टा या गावी पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला शेतकऱ्यांनी मानकेश्वर मंडळातील गावे कायम अनुदान किंवा नुकसानीच्या यादीत घेत नाहीत आम्हाला वगळले जाते अशी मागणी शेतकऱ्यांनी राणा जगदीत सिंह पाटील यांच्यासमोर मांडली .शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळावी अशी मागणी आष्टा गावातील शेतकऱ्यांनी केली .यावेळी तहसीलदार जयवंत पाटील ,मंडळ अधिकारी ,ग्रामविकास अधिकारी ,ग्रामसेवक भाजपाचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब शिरसागर ,संतोष सुपेकर ,आबा मस्कर ,बाबासाहेब वीर ,महादेव वडेकर ,आदम शेख ,रोहन जाधव, यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते..भूम मधील पाच मंडळ आहेत .त्याच्या पैकी चार मंडळामध्ये अतिवृष्टी झालेले आहे .माणकेश्वर सोडून इतर चार मंडळातील पंचनामे चालू आहेत .माणकेश्वर मंडळातील जिथे ओढे ,नाले आहेत जिथे पूर आला होता .त्या ठिकाणी उद्यापासून पंचनामे सुरू होतील .जे उरलेले क्षेत्र आहे तिथे 33% पेक्षा जास्त नुकसान आहे .तेथे ठराव करायला सांगितले आहेत .कृषी आयुक्ता पासून विभागीय आयुक्त यांच्याशी बोललो आहे काहीतरी मार्ग काढण्यास सांगितले आहे .आमचा प्रयत्न चालू आहे..सरकारकडून योग्य ती मदत नुकसान भरपाई नाही .पिक विम्याच्या बाबतीमध्ये निकष बदललेले आहेत .बदललेल्या निकशा प्रमाणे पीक कापणी पद्धत केली जाणार आहे .ती नुकसान भरपाईही आपल्या शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी आम्ही काम करत आहोत. आमदार राणा जगदीत सिंह पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.