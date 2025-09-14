मराठवाडा

Pachod Rainfall Damage: पाचोड पैठण तालुक्यात ढगफुटी सदृश पाऊस; पाच हजार हेक्टरवरील खरिपाचे मोठे नुकसान

Kharif Loss: पैठण तालुक्यातील पाचोड परिसरात संततधार पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, मका, मोसंबी यांसह खरिप व फळबागांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकरीवर्गावर दारिद्र्याचे संकट ओढवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हबीबखान पठाण
पाचोड : वादळी वाऱ्यासह संततधार ढगफुटी सदृश्य पावसाने जोमदार हजेरी लावल्याने शेतशिवारजलमय होऊन खरिपाचे पिक भूईसपाट झाले. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याच्या भितीने 'बळीराजा' पूर्णतः धास्तावल्याचे चित्र पाचोडसह पैठण तालुक्यात पाहवयास मिळते.

