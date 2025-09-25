Beed Flood: ‘एनडीआरएफ’च्या तुकडीसह जवान बीडमध्ये तळ ठोकून

बीड : जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली असली, तरी तत्पूर्वी तीन दिवस सलग झालेली अतिवृष्टी, महापुराने जनजीवन अद्यापही विस्कळित आहे. सैन्य दलाची तुकडी आणि ‘एनडीआरएफ’ची तुकडी अद्यापही जिल्ह्यात तळ ठोकून आहे..आतापर्यंत १६८४ नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले. जिल्ह्यात २० ते २२ सप्टेंबरदरम्यान सलग अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे मांजरा, सिंदफणा, डोमरी, कडी या मोठ्या नद्यांसह उपनद्यांना पूर आला. .Ambajogai Flood: ढगफुटीसदृश्य पावसानं शेतकऱ्यांचं होत्याचं नव्हतं; अंबाजोगाईत पावसाचा हाहाकार.परिणामी अनेक गावांचा संपर्क तुटला, शेकडो लोक पुरात अडकले. मंगळवारी (ता. २३) रात्री उशिरापर्यंत एनडीआरएफ, सैन्य दलाच्या तुकडीने नांदूर हवेली, पिंपळगाव कानडा, आहेर चिंचोली, कुर्ला आदी ठिकाणी पुरात अडकलेल्या १५८ नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढले..सैन्य दलाचे लेफ्टनंट कर्नल निखिल अरोरा यांची ५८ जवानांची तुकडी, तर एनडीआरएफची ३० जवानांची तुकडी जिल्ह्यात तळ ठोकून आहे..Pune Heavy Rain: सहा तालुक्यांत अतिवृष्टी; १७ धरणांतून पाणी सोडले, दौंडमध्ये ढगफुटी.दरम्यान, आष्टी तालुक्यातील १२३०, परळी ५०, केज १५०, माजलगाव ७४, बीड ३०, शिरूरकासार तालुक्यातील १४५ असे १६८४ नागरिक सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केल्याची माहिती, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.