Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा कहर; बावीस गावांचा तुटला संपर्क, पुरात २२८ नागरिक अडकले, चार जणांचा मृत्यू , ७२ जनावरे दगावली

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात पावसाचा कहर सुरू असून दोन दिवसांत पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. यात बीड, धाराशिवसह छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांतील तब्बल ७५ मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद झाली..मराठवाड्यातील तब्बल २२ गावांचा संपर्क तुटला असून २२८ नागरिक पुरात अडकले आहेत. वीज पडून नांदेड-१, लातूर-१ व पुरात वाहून लातूर-१, नांदेड येथे इतर कारणाने १ असा चार जणांचा मृत्यू झाला असून पुरामध्ये ७२ जनावरे दगावली असल्याचा प्राथमिक अहवाल महसूल विभागाकडे सादर केला आहे..Chh. Sambhajinagar News: नर्सने रुग्णालयातच संपवले जीवन; घातपाताचा संशय? बाथरूममध्ये स्वतःच लावले इंजेक्शन अन्...रविवारी विभागात एकूण ३१.६ मिमी पाऊस झाला. यात सर्वाधिक ६३.८ मिमी पाऊस एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात झाला. पाठोपाठ बीडमधेही ४८.४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने पंचनामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जोर धरला जात आहे..अतिवृष्टी झालेली गावेछत्रपती संभाजीनगर ः बालानगर, नांदर, बिडकीन, पैठण, पाचोड, आपेगाव, गोळेगाव, उंडणगाव.जालना ः शेवली, रामनगर, पचनवडगाव, जामखेड, रोहिलागड, सुखापुरी, बदनापूर, शेलगाव, रोशनगाव.बीड ः राजुरी, पेंडगाव, मांजरसुंबा, चौसाळा, नेकनूर, लिंबागणेश, येळंबघाट, चारठा, परागाव सिरस, पाटोदा, अलमनेर, ढवळावडगाव, धामणगाव, धानोरा, डोईठाण, दादेगाव, गेवराई, धोंडराई, उमापूर, चकलांबा, रेवकी, तलवाडा, धारूर, शिरूर, रायमोह, तिंतरवाणी, ब्रह्मनाथ येळंब, गोमलवाडा, खालापुरी.लातूर ः मातोळा, बेलकुंड, कासारशिरसी.धाराशिव ः केशगाव, नळदुर्ग, परांडा, औसा, जवळा, अनाला, सोनारी, अंभी, माणकेश्वर, भूम, वालवड, लेट, मोहा, उमरगा, डाळिंब, मूलज, मुरूम, माकणी, जेवळी, पारगाव, तेरखेडा.नांदेड ः सिराजखेडा. -परभणील ः झरी.७५ गावांत अतिवृष्टीजिल्हानिहाय पावसाची अकडेवारीजिल्हा पाऊस (मिमी)छ. संभाजीनगर २६. ०जालना २९. ६बीड ४८. ४लातूर १५. ६धाराशिव ६३. ८नांदेड २४. ३परभणी २१. ०हिंगोली १५. ४एकूण ३१. ६.संपर्क तुटलेली २२ गावेत्रपती संभाजीनगर ः सिल्लोड तालुका ः सावरखेडा बु., सावरखेडा खु., केळगाव, घटनांद्रा, आमठाणा गावठाण हद्द, बोरगाव सरवणी, शिंदेफळ अंतर्गत वडारवाडी.जालना ः वाहेगाव, ता. अंबड, भाद्रेगाव, ता. घनसावंगी.बीड ः सात्रा-पोथरा, लिंबा-रुई, शिरूर ता.- ब्रह्मनाथ येलंब, कोळवाडी, टाकळवाडी, शिरापूर गात, पाटोदा ता.- महासावंगी, भिल्लवस्ती (पा. घुमरा).धाराशिव ः परंडा ता.- वडनेर, ढगपिंपरी, रुई वागेगव्हाण..वागेगव्हाण गावातील १५० जण पुरात अडकलेदरम्यान, पुरात तब्बल २२८ नागरिक अडकले असून यात महसूल विभाग, आर्मी तसेच एनडीआरएफच्या पथकाच्या वतीने बचावकार्य सुरू आहे. यात बीड जिल्ह्यातील मौजे शिरापूर गावात (ता. शिरूर का.) येथील सात जणांना स्थानिक महसूल पथक व एनडीआरएफच्या सहकार्याने सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले. तर परंडा तालुक्यामध्ये पुरामध्ये अडकलेल्या २७ व्यक्तींची हेलिकॉप्टरद्वारे सुटका केली आहे. वागेगव्हाणमध्ये १५० लोक पुरात अडकलेले असून बचावकार्य सुरू आहे..Latest Marathi News Updates: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....उपमुख्यमंत्र्यांकडून नुकसानीचा आढावादरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसामुळे मराठवाड्यातील झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला मदतीचे आदेश दिले आहेत. लवकरच पंचनामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.