Dharashiv Rain: सात मंडळांत अतिवृष्टी; उरली सुरली पिके, फळबागाही हातच्या गेल्या, पाऊस हटेना, संकट मिटेना

धाराशिव : जिल्ह्यातील सात मंडळांत रविवारी (ता.२८) सकाळपर्यंत अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे वाशी, भूम, परंड्यासह तुळजापूर तालुक्यांना पुन्हा तडाखा बसला आहे. आधीच्या तडाख्यातून सावरत असताना पुन्हा पुन्हा अतिवृष्टीचा आघात सुरू असल्याने उरली-सुरली पिके, फळबागाही हातच्या गेल्या आहेत..रविवारी सकाळपर्यंत वाशी तालुक्यात सर्वदूर अतिवृष्टीचा तडाखा बसला आहे. तर, तुळजापूर तालुक्यालाही पावसाने झोडपले आहे. या तालुक्यातील सलगरा मंडळात सर्वाधिक तब्बल १३१.५ मिमी इतका पाऊस कोसळला आहे..भूम तालुक्यातील इट मंडळात ८७.८, भूममध्ये ६६.८, वाशीमध्ये ६८.३, पारगावमध्ये ७१.८, तेरखेडा ६७.८, येरमाळा मंडळात ६७.८ मिमी पाऊस पडला. परंडा आणि भूम तालुक्यातील काही भागांत पुन्हा पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. रविवारी दिवसभर काही ठिकाणी पावसाची उघडीप, तर काही ठिकाणी अधूनमधून रिपरिप सुरूच राहिली..पाऊस थांबायचे नावच घेत नसल्याने परंडा तालुक्यातील खैरी, उल्का, चांदणी नद्यांना पूर आलेला आहे. त्यामुळे नजीकच्या शेतात पाणी शिरून पिके पूर्णपणे गेली आहेत. दरम्यान, लोहारा तालुक्यांतील नागूर येथील बालाजी त्र्यंबक मोरे हे निम्न तेरणा प्रकल्पातील पाण्यात वाहून गेले होते. त्यांचा मृतदेह सापडला आहे. .परंडा तालुक्यातील पांढरेवाडी येथील २० कुटुंबांना प्रशासनाकडून ईट येथे स्थलांतरित करून त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाने हजेरी लावली. वाशी तालुक्यात सरासरी ६९.३, भूम ५५.१, तुळजापूर ५१.३, कळंब ४८.८, परंडा ३९.६, धाराशिव २६.६ उमरगा ११.३, तर लोहारा तालुक्यात ११ मिमी पावसाची नोंद आहे. जिल्ह्यात सरासरी एकूण ३९ मिमी पाऊस झाला. जिल्ह्याची वार्षिक सरासरी ६०३.१ मिलिमीटर असून, यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत ९६३ मिमी पाऊस बरसला आहे. वार्षिक सरासरीच्या तो १६३.१ टक्के इतका आहे..भूममधील वाहतूक ठप्पचतेर ते जागजी (ता. धाराशिव) रस्त्याच्या पुलावरील पाणी ओसरल्याने या रस्त्यावरील वाहतूक पूर्ववत झाली. देवधानारो ते एकुरगा या रस्त्याच्या पुलावरील पाणी कमी झाल्याने येथील वाहतूकही सुरू झाली आहे. परंडा तालुक्यातील उल्का नदीला आलेल्या पुरामुळे सोनगिरीजवळच्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने परंडा-बार्शी, परंडा-कुर्डूवाडी रस्ता बंद राहिला. भूम तालुक्यातील विश्वरुपा नदीचा पूर काहिसा ओसरला असला तरी सावरगाव, आरसोली, वंजारवाडी, भांडगावजवळच्या पुलावरून पाणी वाहत असल्यामुळे बार्शीकडे जाणारी चारही रस्त्यांवरील वाहतूक ठप्प आहे. याशिवाय दुधना नदीच्या पाण्यामुळे वालवड-पाथरूड व अंबी-अनाळा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद आहे. .Heavy Rains In Maharashtra: नशीब फाटलं, शिवार नासलं; मराठवाड्यात पुन्हा चौफेर जलधारा, कमरेइतक्या पाण्यात पिके सडली .प्रकल्पांतून विसर्ग सुरूचसिना कोळेगाव प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात अर्थात अहिल्यानगर, आष्टी, कडा, जामखेड, कर्जत या भागांत होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे या प्रकल्पातून रविवारी दुपारी तीन वाजता ८५ हजार ८०० क्युसेकने विसर्ग सीना नदीत सोडलेला होता. चांदणी धरणाच्या एकूण २० पैकी २२ स्वयंचलित दरवाजांमधून १८ हजार ५२८ क्युसेकने चांदणी नदीपात्रात विसर्ग सुरू आहे. तसेच, खासापुरी धरणाच्या सांडव्यावरून २२ हजार ६६८ क्युसेकने विसर्ग नदीपात्रात सुरू आहे. त्यामुळे सीना नदीकाठच्या ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांना सावधानता बाळगण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे. तेरणा नदीतील पाणीपातळीत मात्र काहिसी घट झाली असून त्यामुळे पूरस्थिती नियंत्रणात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.