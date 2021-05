हिंगोलीत आज पहाटेपासून मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस

हिंगोली : हिंगोली शहरासह तालुक्यातील अनेक गावात तसेच सेनगाव (Sengaon) तालुक्यातील काही गावात रविवारी (ता. नऊ) भल्यापहाटे साडेचारपासुन मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस (Rain) सुरू झाला. या पावसामुळे हळद काढणीची कामे खोळंबली आहेत तर आंबा व भाजीपाला पिकांचे नुकसान (Damage to vegetable crops) झाले आहे. सकाळी सुर्यदर्शन देखील झाले नाही पावसाळी वातावरण निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसापासून मेघगर्जनेसह पाऊस सुरू आहे. मध्यतंरी दोन दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर रविवारी हिंगोली शहरासह तालुक्यातील डिग्रस कऱ्हाळे, पिंपरी, फाळेगाव, कनेरगाव, नर्सी, बळसोंड, बासंबा, खांबाळा, पळशी, पांगरी, कारवाडी आदी गावात सकाळी साडेचार ते पाच यावेळी जोरदार पाऊस झाला. त्यानंत दोन तासाच्या विश्रांतीनंतर परत साडेसात ते नऊ वाजेपर्यंत पाऊस सुरुच होता. तसेच सेनगाव तालुक्यातील केंद्रा बुद्रुक व परिसरातील गावात देखील पाऊस झाला.

या पावसामुळे सध्या हिंगोली तालुक्यातील अनेक गावात सुरू असलेल्या हळद काढणीस व्यत्यय आल्याने कामे खोळबंली आहेत. शेतात वाळत असलेली व काढुन ठेवलेली हळद झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी धावपळ करावी लागली. तर या पावसामुळे हातात आलेल्या आंबा पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर टमाटे, मिरची, काकडी, कोथिंबीर, पालक आदी भाजीपाला पिकाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे शेतकरी सा़गत आहेत.

या पावसामुळे सकाळ पासून सुर्यदर्शन झाले नाही. जोरदार पाऊस सुरू होता. जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसापासून अवकाळी पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे हळद काढणी खोळबंली आहे. सकाळी साडेचार वाजता सुरू झालेला पाऊस नऊ वाजेपर्यंत कायम होता. मेघगर्जना देखील सुरू होती. या पावसाने हिंगोली शहर व परिसरात पावसाळी वातावरण निर्माण झाले आहे. वातावरण गारवा निर्माण झाला आहे. पावसाळी वातावरण निर्माण झाल्याने दिवसभर पाछस सुरू राहणार असल्याचे वातावरण तयार झाले आहे.

