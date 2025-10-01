Phulambri News : अतिवृष्टीमुळे २५ लाखांचे मासे गिरजा नदीत; फुलंब्रीतील मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक संस्था संकटात

फुलंब्री - फुलंब्री येथील महात्मा फुले मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. फुलंब्री येथील धरणात संचयित केलेले परिपक्व मासे मुसळधार पावसामुळे गिरजा नदीत वाहून गेल्याने संस्थेला तब्बल २५ ते ३० लाख रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. या घटनेमुळे मागासवर्गीय समाजातील मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली असून शासनाने तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी होत आहे..महात्मा फुले मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुमारे ४ लाख ५० हजार रुपये खर्च करून तीन लाख मत्स्य बोटूकली धरणात संचयित केली होती. फुलंब्रीतील धरणात नियमित देखभाल व काळजी घेऊन हे मासे काही महिन्यांत परिपक्व झाले. येत्या काही आठवड्यांत विक्री करून संस्थेला चांगले उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा होती..मासे वाहून जाऊ नयेत म्हणून संस्थेच्या वतीने जाळीही टाकण्यात आली होती. परंतु गेल्या दोन दिवसांतील अतिवृष्टीमुळे धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला. प्रचंड पाण्याच्या लाटांपुढे जाळी तग धरू शकली नाही आणि पूर्ण संचयित मासे वाहून गेले. या घटनेमुळे संस्थेच्या सदस्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे..मत्स्य व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अनेक कुटुंबांची रोजीरोटी चालते. विशेषतः मागासवर्गीय समाजातील कुटुंबांनी आशा धरलेल्या या मासेमारी प्रकल्पावर पावसाने पाणी फेरल्याने उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. संस्थेच्या सदस्यांना कर्ज फेडणे, दैनंदिन खर्च भागवणे यामध्ये अडचणी निर्माण होणार असल्याचे दिसत आहे..अतिवृष्टीच्या या दुर्घटनेत संस्थेचे तब्बल २५ ते ३० लाखांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मागासवर्गीय कुटुंबांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल, यासाठी सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग यांना निवेदन देऊन नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.- सुषमेश प्रधान, अध्यक्ष, महात्मा फुले मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था..शेतकरी आणि मासेमार अतिवृष्टीच्या तडाख्यात -ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मासेमार अतिवृष्टीच्या तडाख्याने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सोसत आहेत. शासनाने तातडीने या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन नुकसानग्रस्तांना मदत केली नाही, तर उपजीविकेवर संकट आलेल्या कुटुंबांची परिस्थिती गंभीर होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.