Kej Heavy Rain : केज तालुक्यात पावसाचा हाहाकार; पूराने पुल खचले, पुलावरून पाणी आल्याने गावांचा संपर्क तुटला

केज - तालुक्यात मागील पंधरा दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सर्वच नद्यांना पूर आला आहे. त्यामुळे पूराच्या पाण्याने गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यावरील पुल खचल्याने व पुलावरून मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहत असल्याने अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे..अतिवृष्टी झाल्याने नद्यांना आलेल्या पूराचे पाणी शेतात शिरल्याने काढणीला आलेल्या खरिपाच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या तालुक्यात पावसाचा जोर कायम असल्याने काढणीला आलेले सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या हातचे गेले आहे. नदीकाठच्या गावातील अनेक कुटुंबाच्या घरात पावसाचे पाणी शिरून अन्नधान्य व संसारोपयोगी साहित्य खराब झाले आहे..सततच्या पावसामुळे अनेक कुटुंबांना खायला अन्न नाही, शेतमजुरांच्या हाताला काम नसल्याने शेतकरी व शेतमजूर दोघेही अस्मानी संकटात सापडले आहेत. आता मदत मागावी तरी कोणाला असा प्रश्न ग्रामीण भागात निर्माण झाला आहे..मागील पंधरा दिवसांपासून तालुक्यात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वच लघू व मध्यम सिंचन प्रकल्प तुडुंब भरून ओसंडून वाहत आहेत. तसेच तालुक्यातील महत्वपूर्ण असणारे धनेगाव येथील मांजरा धरण बऱ्याच दिवसांपासून पूर्ण क्षमतेने भरले आहे..त्यामुळे धरणाच्या सहा दरवाज्यातून ३५८८९.१० क्युसेक्स (१०१६.४० क्युमेक्स) इतका विसर्ग सूरू आहे. सध्याही तालुक्यात पावसाचा जोर कायम आहे. त्यामुळे मांजरा, होळना, केजडी व बोभाटी या सर्व नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. नद्या-नाल्यांना आलेल्या पुराचे पाणी वेगाने वाहत असल्याने अनेक गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यावरील पुल खचून गेले आहेत..त्यामध्ये आरणगाव-बोरगाव रस्त्यावरील बोभाटी पुलावरून मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहत असल्याने मागील काही दिवसांपासून अनेक गावांचा दळण-वळणाचा संपर्क तुटला आहे. तसेच नदीला पूर आल्याने वाकडी (आवसगाव) या गावाचा संपर्क तुटला आहे..त्यातच कोठी येथील बंधारा व केकाणवाडी येथील पाझर तलाव फुटून या तलावाखाली येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून जाऊन शेतातील कापूस, सोयाबीन व ऊसाचे उभी पिके वाहून गेल्याने अतोनात नुकसान झाले आहे. मागील चोवीस तासांपासून जोरदार पाऊस सुरू असल्याने अनेक मातीच्या घराच्या भिंती कोसळून घरात पाणी साचले आहे..