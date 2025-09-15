मराठवाडा

Kej Heavy Rain : केज तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! नदी-नाल्यांच्या पाण्याने केले उग्र स्वरूप धारण, केकाणवाडी पाझर तलाव फुटला

सध्या सुरू असलेल्या पावसाने मध्यरात्रीपासून चांगलाच जोर धरला होता. या जोरदार पावसाच्या पाण्याने लहानमोठ्या सिंचन प्रकल्पासह नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत.
kej rain lake pond burst

kej rain lake pond burst

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केज - सध्या सुरू असलेल्या पावसाने मध्यरात्रीपासून चांगलाच जोर धरला होता. या जोरदार पावसाच्या पाण्याने लहानमोठ्या सिंचन प्रकल्पासह नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत. नद्यांना आलेल्या पुराने रस्त्यावरील पुलांवर पाणी आल्याने सोमवारी (ता.१५) सकाळी अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून वाहतूक सेवा बंद झाली आहे.

Loading content, please wait...
rain
dam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com