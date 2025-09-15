Kej Heavy Rain : केज तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! नदी-नाल्यांच्या पाण्याने केले उग्र स्वरूप धारण, केकाणवाडी पाझर तलाव फुटला

केज - सध्या सुरू असलेल्या पावसाने मध्यरात्रीपासून चांगलाच जोर धरला होता. या जोरदार पावसाच्या पाण्याने लहानमोठ्या सिंचन प्रकल्पासह नदी-नाले ओसंडून वाहत आहेत. नद्यांना आलेल्या पुराने रस्त्यावरील पुलांवर पाणी आल्याने सोमवारी (ता.१५) सकाळी अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून वाहतूक सेवा बंद झाली आहे..या पावसात केकाणवाडी पाझर तलाव पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास फुटला आहे. तलाव फुटल्याने अचानक तलावातील पाणी वेगात शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसल्याने जमिनी खुचल्या असून पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.तालुक्यात पडणाऱ्या पावसाने सोमवारी मध्यरात्रीपासून तालुक्यात सुरू असलेल्या पावसाने सोमवारी मध्यरात्रीपासून चांगलेच झोडपून काढले आहे. जोरदार कोसळणाऱ्या पावसामुळे पहाटे सर्व नद्या-नाल्यांच्या पात्रांनी रौद्र रूप धारण केले होते. सध्या तालुक्यातील धनेगाव येथील मांजरासह सर्वच मध्यम व लघू सिंचन प्रकल्प ओसंडून वाहत आहेत..मांजरा, बोभाटी व केजडी या नद्यांना आलेल्या पुराने रस्त्यावरील पुलावर पाणी आल्याने नदीकाठच्या अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. त्यातच पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास केकाणवाडी शिवारातील पाझर तलाव फुटल्याने आडस व केकाणवाडी ग्रामस्थात खळबळ उडाली..अचानक पाझर तलाव फुटून तलावातील वेगात आलेले पाणी शेतात घुसल्याने जमिनी खचून जाऊन शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तलाव फुटल्याची आसपासच्या शेतकऱ्यांनी माहिती देताच सरपंच श्रीमती रूपाली संतोष केकाण यांनी ही माहिती प्रशासनाला कळविली.त्यामुळे तात्काळ तलाठी श्रीमती एम. पी. चव्हाण या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यानंतर त्यांनी तहसीलदार राकेश गिड्डे यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली. लागलीच तहसीलदारांनी महसूल, जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभागाचे अभियंता, कृषी विभागाचे अधिकारी यांना घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची करण्याचे आदेश दिले..केवळ आदेश देऊन न थांबता दुपारी तहसीलदार राकेश गिड्डे यांनी केकाणवाडी पाझर तलावास प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभागाचे अभियंता सुरेश देशमुख, मंडळ अधिकारी संतोष देशमुख, तलाठी श्रीमती एम. पी. चव्हाण यांच्यासह कृषी विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते..यावेळी तहसीलदारांनी सर्व विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळाचा व शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या. यावेळी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची व पाझर तलावाचे नव्याने दर्जेदार काम करण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.