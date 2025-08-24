Monsoon Flood: शेतात फक्त पाणीच पाणी; साहेब, आता सगळं संपलं, भूमचे शेतकरी झाले हवालदिल

धनंजय शेटेभूम : ‘साहेब, आता सगळं संपलं... शेतात गेलं की फक्त पाणीच पाणी दिसतंया... खरिपात पेरलेलं पीक वाया गेलं... शेताकडं गेलं की बघूसुद्धा वाटत नाय...’ अशा आर्त प्रतिक्रिया देत शेतकरी सध्या पंचनाम्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे आपली व्यथा मांडत आहे..यंदा मे महिन्यामध्येच तालुक्यात सर्वदूर दमदार पाऊस झाला. त्यामुळे दिलासा मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे खतासाठी कर्ज काढून, उसनवारी करीत सावकाराकडून कर्ज घेत महागामोलाचे बी-बियाणे आणून पेरणी केली; मात्र जून व जुलैमध्ये पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी हैराण झाले होते. .त्यानंतर शेतकऱ्यांनी कोळपणी, फवारणी आटोपून घेतले. अधूनमधून झालेल्या पावसामुळे पिकांना जीवदान मिळाले. परंतु, ऑगस्ट सुरू होताच पावसाने दमदार पुनरागमन केले. त्यात काही महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाल्याने तालुक्यातील सगळे तलाव तुडुंब भरल्याने ओसंडून वाहिले..नदी, नाल्यांना पूर आल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतातील उभे सोयाबीन, ऊस पावसाच्या पाण्याने आडवे पडले, तर काही ठिकाणी पाण्याच्या प्रवाहाने सोयाबीन वाहून गेले. तालुक्यातील आरसोली, रामगंगा, बाणगंगासह सर्व प्रकल्प तुडुंब भरल्याने सांडव्याद्वारे वाहून जाणाऱ्या पाण्यामुळे नदीकाठच्या आरसोली, वंजारवाडी, देवांग्रा, माणकेश्वर, साडेसांगवी, चिंचपूर, कारंडी, बेलगाव, बऱ्हाणपूर, नवलगाव, गोलेगाव, रामेश्वर, भूम, शिरसाव परिसरात मुसळधार पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..भूम तालुक्यातील आरसोली प्रकल्प, रामगंगा, बाणगंगा १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री अतिमुसळधार झालेल्या पावसाने अतोनात नुकसान केले. आधीच मागील महिन्यात पावसाने दडी दिल्याने सर्वच पिकांची वाढ खुंटली होती, त्यातच मोठा पाऊस झाल्याने पिकांची फुलगळ झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. राहिलेले पीकही मातीमोल होत आहे. शेतामध्ये पाणी साचून राहिल्याने पिकांची वाढ खुंटून पीक पूर्णपणे पिवळे पडत आहे. तालुक्यातील ग्रामीण भागातील सर्वच गावांत विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सतत पाऊस पडत गेल्याने पिकाला कसल्याही प्रकारे ऊन मिळाले नाही. .त्यामुळे पिकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. उडीद व मूग पीक तर शेतकऱ्यांना कसल्याही पद्धतीने काढता येत नाही. मुगाच्या व उडदाच्या थोड्याफार लागलेल्या शेंगांना कोंब येत आहेत. त्यामुळे उडीद पीक, तर पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हातून गेले आहे. सोयाबीनचीही तीच अवस्था आहे. खरीप हंगामाच्या पिकावर शेतकऱ्याची वर्षभराची मेहनत व आर्थिक स्वायत्तता अवलंबून असते. मात्र, या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. खरीप हंगामातील उत्पादनावर शेतकरी आपल्या मुलाबाळांचे शैक्षणिक खर्च, बँकेचे हप्ते, सावकाराचे कर्ज, घरखर्च व इतर खर्च याची गोळाबेरीज करतो. मात्र, या नैसर्गिक आपत्तीसमोर शेतकऱ्यांना यावर्षी या सगळ्या खर्चाच्या ओझ्याखाली राहावे लागणार आहे. पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पंचनामे होतील, पण सध्या शेतकऱ्याला आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर मदत देणे गरजेचे आहे..Municipal Corporation: झोपडपट्टी गावठाणमध्येही आता गुंठेवारी; महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांचा निर्णय.नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचे महसूल कृषी विभागाकडून पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. शेतामध्ये गुडघाभर पाणी व चिखल असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना चिखलामधून जात पंचनामे करावे लागत आहे. शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचे आर्थिक गणित सोयाबीन पिकांवर अवलंबून असते. मात्र, या पिकाला फार मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. तालुक्यामध्ये ५४ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली होती. त्यामध्ये ३५ हजार ५३१ हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे..मागीलवर्षी कर्ज काढून पाइपलाइन केली व आत्ता लोकांकडून पैसे घेऊन पाच एकर क्षेत्रावर पेरणी केली. त्यामध्ये दोन एकर उडीद व तीन एकर सोयाबीनची पेरणी केली. मात्र, आरसोली प्रकल्पामधून सांडव्याद्वारे जाणारे पाणी शेतामध्ये शिरल्याने केलेली पाइपलाइन वाहून गेली. पाच एकर क्षेत्रावरील सर्व पीक वाहून गेले, तर राहिलेले थोडेफार पीक नासून खराब झाले आहे. त्यामुळे शासनाने आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी, ही आमची मागणी आहे.- लक्ष्मण पंडित, शेतकरी, वंजारवाडी.मागील आठवड्यामध्ये मुसळधार पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे बाधित क्षेत्राचे पिकांचे पंचनाम्याचे काम सध्या सुरू आहे. काही भागातील नदीलगत असणाऱ्या शेतामध्ये पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार, १५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. सध्या तालुक्यातील ५० टक्के पिकांचे पंचनामे झाले.- जयवंत पाटील, तहसीलदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.