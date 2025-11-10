मराठवाडा

Sandip Kshirsagar: आमदार क्षीरसागरांचा भाऊ भाजपच्या वाटेवर; निवडणुकांपूर्वी बीडमध्ये घडामोडींना वेग

Political turbulence in Beed Hemant Kshirsagar, brother of MLA Sandip Kshirsagar: हेमंत क्षीरसागर हे माजी उपनगराध्यक्ष आहेत. त्यांच्या राजकीय निर्णयाने संदीप क्षीरसागर यांना धक्का बसू शकतो.
संतोष कानडे
Hement Kshirsagar: बीड विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांना थेट घरामधूनच धक्का बसला आहे. त्यांचे भाऊ हेमंत क्षीरसागर यांचा भाजप प्रवेश जवळपास निश्चित मानला जातोय. हेमंत हे बीड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष राहिलेले आहेत.

