Sandip Kshirsagar: आमदार क्षीरसागरांचा भाऊ भाजपच्या वाटेवर; निवडणुकांपूर्वी बीडमध्ये घडामोडींना वेग

Hement Kshirsagar: बीड विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांना थेट घरामधूनच धक्का बसला आहे. त्यांचे भाऊ हेमंत क्षीरसागर यांचा भाजप प्रवेश जवळपास निश्चित मानला जातोय. हेमंत हे बीड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष राहिलेले आहेत. .स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून दिवसेंदिवस राजकीय वातावरण गरम होताना दिसून येतंय. बीड नगर परिषदेमध्ये कायमच क्षीरसागरांचं वर्चस्व पाहायला मिळालेलं आहे. मात्र या वेळच्या निवडणुकीमध्ये क्षीरसागर विरुद्ध क्षीरसागर अशी निवडणूक पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे..माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांची साथ सोडून आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी वेगळी भूमिका घेतली. यानंतर आता आमदार संदीप क्षीरसागर यांचे सख्खे भाऊ माजी उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय. लवकरच त्यांचा पक्षप्रवेश होईल अशीही सूत्रांची माहिती आहे..आमदार संदीप क्षीरसागर हे बीड विधानसभा मतदारसंघाचे दुसऱ्यांचा आमदार झाले आहेत. त्यापूर्वी त्यांचे काका माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर हे आमदार होते. बीड विधानसभेवर जयदत्त क्षीरसागर यांचं बऱ्याच काळ वर्चस्व होतं. यापूर्वी झालेल्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये क्षीरसागर घराण्यात फूट पडली होती. त्यानंतर संदीप यांनी दोनवेळा बाजी मारुन विजय मिळवला. त्यामुळे आता जयदत्त क्षीरसागर यांची नेमकी भूमिका काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..