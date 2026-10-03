Ambajogai Robbery Case : अंबाजोगाईतील 'हायप्रोफाईल' घरफोडीचा एलसीबीकडून छडा; फरार म्होरक्याला बेड्या, कोट्यवधींचा ऐवज जप्त

बीड - अंबाजोगाई शहरातील बंद घर गाठून तब्बल ५३ तोळे सोने आणि पावणेदोन किलो चांदीवर डल्ला मारणाऱ्या हायप्रोफाईल घरफोडी प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या काही दिवसांत यशस्वी छडा लावला आहे. या गुन्ह्यात पसार असलेल्या तिसऱ्या मुख्य आरोपीला एलसीबीच्या पथकाने परळी येथून शिताफीने ताब्यात घेतले असून, त्याच्याकडून १८ तोळे सोने आणि ७४३ ग्रॅम चांदी जप्त केली आहे. या धडक कारवाईमुळे आतापर्यंत चोरी गेलेला कोट्यवधींचा ऐवज पोलिसांच्या हाती लागला आहे..अंबाजोगाई येथील एक कुटुंब घराला कुलूप लावून बाहेरगावी गेले असता, २० सप्टेंबर २०२६ रोजी अज्ञात चोरट्यांनी बंद घराचे कुलूप तोडून ५३ तोळे सोन्याचे दागिने, पावणेदोन किलो चांदी आणि रोख रक्कम लंपास केली होती. याप्रकरणी अंबाजोगाई शहर पोलिसांत गुन्हा नोंदवला गेला होता. घटनेचे गांभीर्य ओळखून स्थानिक गुन्हे शाखेने समांतर तपास चक्रे फिरवली..तपासाची चक्रे फिरवत एलसीबीने २५ सप्टेंबर रोजी अमर थोरात (अंबाजोगाई) आणि जगजीतसिंग दुधानी (परळी) या दोघांना अटक करून त्यांच्याकडून २७ तोळे सोने व ८५८ ग्रॅम चांदी जप्त केली होती. मात्र, टोळीतील तिसरा आरोपी मंगलसिंग हिरासिंग बावरी (वय २२, रा. परळी) हा चकवा देत फरार झाला होता. पोलीस उपनिरीक्षक सुशांत सुतळे व त्यांच्या पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त बातमीदारांच्या आधारे आरोपीचा इतर जिल्ह्यांसह परराज्यातही पाठलाग केला..३ ऑक्टोबर रोजी आरोपी परळी रेल्वे पुलाजवळ येणार असल्याची पक्की माहिती मिळताच सापळा रचून मंगलसिंगच्या मुसक्या आवळल्या. त्याच्याकडून १८७.४३० ग्रॅम (१८ तोळे) सोने आणि ७४३ ग्रॅमची चांदीची वीट हस्तगत करण्यात आली. पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत, अपर पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके, अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख आणि सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. एलसीबीचे प्रमुख शिवाजी बंटेवाड, पोलीस उपनिरीक्षक सुशांत सुतळे व एलसीबीच्या पथकाडून धडक कामगिरी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.