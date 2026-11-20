- नितीन चव्हाणबीड - महावितरणच्या बीड विभागीय कार्यालयातील देखभाल व दुरुस्ती कामाच्या निधी वाटपातील १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात सहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली असली तरी या विभागात आणखी एक मोठा शॉक बसण्याची चिन्हे आहेत.पहिल्या टप्प्यात केवळ एकाच विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असली, तरी चौकशी समितीने कोणालाही सुगावा लागू न देता तब्बल तीन वेळा अत्यंत गोपनीय पद्धतीने स्थळ पाहणी व तपासणी करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पुरवणी अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर उपविभागांतील अनेक वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची टांगती तलवार लटकली असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे..२०२५-२७ या आर्थिक वर्षातील देखभाल व दुरुस्ती निधी वाटपात कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता आणि सहायक अभियंत्यांनी संगनमत करून २० ते २५ टक्के कमिशन घेतल्याचा गंभीर आरोप आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केला होता. याबाबत त्यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबई येथील कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.तक्रारीची दखल घेत २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी लातूरचे अधीक्षक अभियंता नितीन काळे व कार्यकारी अभियंता सुनील पावरा यांची द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने ५ ऑक्टोबर रोजी गोपनीय स्थळ पाहणी केली. त्यानंतर आठ दिवसांनी संशयित अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि २६ ऑक्टोबर रोजी सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेत २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कार्यकारी संचालकांकडे गोपनीय अहवाल सादर केला. या अहवालातील पुराव्यांच्या आधारे १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सहा जणांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला..पहिल्या टप्प्यातील कारवाईनंतर प्रकरण शांत होईल, असे वाटत असतानाच चौकशी समितीने तीन वेळा स्थानिक अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अत्यंत गोपनीयरीत्या तपासणी केल्याचे समोर आले आहे. यात अनेक धक्कादायक बाबी व कागदपत्रांतील विसंगती समितीच्या हाती लागल्या असून, त्या आधारे हा पुरवणी अहवाल वरिष्ठांकडे सोपवण्यात आला आहे. या अहवालावर शिक्कामोर्तब होताच महावितरणमध्ये आणखी मोठी विकेट पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..पाच तालुक्यांतही असाच कारभारकेवळ एकाच विभागापुरता हा प्रकार मर्यादित नसून गेवराईसह शिरूर, पाटोदा, केज, माजलगाव आणि इतर उपविभागांतही अशाच प्रकारे निधी वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचे बोलले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश करण्यासाठी चौकशी समितीने तीन वेळा स्थानिक अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अत्यंत गोपनीयरीत्या तपासणी केल्याचे माहिती समोर आली असून यात अनेक धक्कादायक बाबी व कागदपत्रांतील विसंगती समितीच्या हाती लागले त्याचा पुरवणी अहवाल वरिष्ठांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने आणखी एक मोठी कारवाई होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्राने सांगितले आहे..अधिवेशनात आवाज उठवणार - आ. विजयसिंह पंडितमहावितरणमधील निधी गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण आगामी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आक्रमकपणे उपस्थित करणार असल्याचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी स्पष्ट केले आहे. धक्कादायक म्हणजे, चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांनीच काही दोषींना वाचवून त्यांच्याशी हातमिळवणी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. जनतेच्या हक्काच्या आणि अपहार झालेल्या निधीची शंभर टक्के वसुली होईपर्यंत तसेच सर्व दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचा इशाराही आमदार पंडित यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.