Education Award: उच्च शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल; प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे 'भारत भूषण राष्ट्रीय अवार्ड'ने सन्मानित

-हबीबखान पठाण पाचोड: येथील शिवछत्रपती कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे यांना उच्च शिक्षण, विद्यार्थी विकास आणि सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल गुरुवारी (ता. २५) नवी दिल्ली येथे आयोजित भव्य समारंभात केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते 'भारत भूषण राष्ट्रीय अवार्ड–2026' या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. .Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.प्राचार्य डॉ.चंद्रसेन कोठावळे यांनी शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम यशस्वीपणे राबविले आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकीची भावना निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना(NSS) अंतर्गत विविध गावांत स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संवर्धन, पाणलोट क्षेत्र विकास, माळरानावर वृक्षारोपण तसेच जल संवर्धनाशी संबंधित अनेक उपक्रम प्रभावीपणे राबविले..तसेच राज्य शासनाच्या करिअर कट्टा या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा, करिअर नियोजन, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि रोजगाराच्या विविध संधींबाबत मार्गदर्शन करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य त्यांनी केले आहे.त्यांच्या या सातत्यपूर्ण व समाजाभिमुख कार्याची दखल घेत त्यांना हा राष्ट्रीय स्तरावरील सन्मान प्रदान करण्यात आला. यापूर्वी विविध स्तरावरील पन्नासवर पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. या पुरस्कार वितरण समारंभास डॉ.मनीष गवई,ओबीसी आयोगाच्या सदस्या किरण महाले, हरदीप गिल, डॉ. बीजॉय महाराणा यांची प्रमुख उपस्थिती होती..डॉ. कोठावळे यांच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल संस्थेचे संस्थापक सचिव खा. संदिपान भुमरे, आ. विलास भुमरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे राजू भुमरे, जिल्हा परिषद सदस्य शिवराज भुमरे, संस्था प्रतिनिधी सतीष वाघ आदिंनी अभिनंदन करून त्यांच्या कार्याचा गौरव केला..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. शिवाजी यादव, डॉ.सुरेश नलावडे, डॉ.संतोष चव्हाण, डॉ. सुभाष पोटभरे, डॉ. हेमंतकुमार जैन, डॉ. गांधी बानायत, डॉ.भगवान जायभाये, डॉ. तुकाराम गावंडे, डॉ.संदीप सातोणकर, डॉ. उत्तम जाधव, प्रा. विनोद कांबळे, प्रा. सचिन कदम, प्रा. नितीन चित्ते, डॉ. विठ्ठल देखणे यांच्यासह सर्व प्राध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.