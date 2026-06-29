मराठवाडा

Education Award: उच्च शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची दखल; प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे 'भारत भूषण राष्ट्रीय अवार्ड'ने सन्मानित

Bharat Bhushan National Award for academic excellence: विद्यार्थी विकास, सामाजिक बांधिलकी व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणाला नवे दिशा देणाऱ्या डॉ. चंद्रसेन कोठावळे यांच्या कार्याचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव
Dr. Chandrasen Kothawale Receives Prestigious Bharat Bhushan National Award

Dr. Chandrasen Kothawale Receives Prestigious Bharat Bhushan National Award

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-हबीबखान पठाण

पाचोड: येथील शिवछत्रपती कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. चंद्रसेन कोठावळे यांना उच्च शिक्षण, विद्यार्थी विकास आणि सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल गुरुवारी (ता. २५) नवी दिल्ली येथे आयोजित भव्य समारंभात केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते 'भारत भूषण राष्ट्रीय अवार्ड–2026' या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Marathwada
education
award