हिंगोली : जिल्ह्यात अतिवृष्टीने ३३ टक्के पिकांचे नुकसान- विजय लोखंडे

हिंगोली : जिल्ह्यात अतिवृष्टीने पिकांचे ३३ टक्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले असून विकेल ते पिकेल यासह इतर कृषी योजनांच्या जिल्ह्यातील अमंलबजावणी बाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी माहिती दिली. जिल्ह्यात माहे जून ते ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीचे ३३ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेले असून सहा हजार ११९ हेक्टर बाधीत क्षेत्र आहे. जिल्ह्यात सन २०२०-२१ खरीप हंगामामध्ये एकूण प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्र चार लाख सहा हजार ७७४ हेक्टर इतके आहे. तसेच राष्ट्रीय बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, ग्रामीण बँकांनी मिळून ता.२६ सप्टेंबर अखेर खरीप कर्ज एकूण ४८५ कोटी ८० लाख वाटप केले असल्याचे श्री. लोखंडे यांनी सांगितले. हेही वाचा - आमदारांनी मागविली बैलगाडी अन् त्यात बसून जिल्हाधिकारी मुगळीकरांची पाहणी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील एकूण २४० गावाची निवड यासह.महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ८६ हजार ६५३ शेतकऱ्यांना ५६५ कोटी ५८ लाठ रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील एकूण २४० गावाची निवड करण्यात आली असून त्यांना १६ कोटी ९५ लाख एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास इत्यादी योजनातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिल्या जाणार विकेल ते पिकेल धोरणातंर्गत उपप्रकल्पांच्या अर्थसहाय्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, केंद्र पुरस्कृत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्याची योजना, राज्य पुरस्कृत गट शेती योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास इत्यादी योजनातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिल्या जाणार असल्याचे ते म्हणाले. येथे क्लिक करा - नांदेडच्या कापूस संशोधन केंद्रात आजपासून मिळणार रब्बी बियाणे एक लाख ४७ हजार ७२४ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा काढला आहे पंतप्रधान पिक विमा योजना खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील तिन लाख ८८८ अर्ज आले असून त्यामधून एक लाख ४७ हजार ७२४ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा काढला आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये समाज माध्यमांचा वापर करुन शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री करण्यासाठी शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उप्तादक कंपनी व ग्राहक यांच्या व्हॉटस् ॲप ग्रुप तयार करुन भाजीपाला व फळांची थेट ग्राहकांना विक्री करण्यात आली. यामध्ये एकूण ५७ गटांद्वारे व १३५ व्हॉट्स अप ग्रुपद्वारे सात हजार ६५३ क्विंटल भाजीपाला व फळांची विक्री करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विजय लोखंडे यांनी दिली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

