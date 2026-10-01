मराठवाडा

Hingoli Court : चोर कोर्टात तारखेसाठी आले अन् इन्व्हर्टर, बॅटरीच पळवली; हिंगोलीत चोरट्यांचा प्रताप, काय आहे प्रकरण?

Inverter Batteries Stolen From Hingoli Court : हिंगोली न्यायालयात तारखेसाठी आलेल्या चोरट्यांनी इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्या चोरल्या; पोलिसांनी तक्रारीनंतर आरोपींना अटक केली.
Inverter batteries were reportedly stolen from the Hingoli court premises, following which police arrested the suspects

Inverter batteries were reportedly stolen from the Hingoli court premises, following which police arrested the suspects

esakal

Sandip Kapde
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हिंगोली : न्यायालयात सुनावणीच्या तारखेसाठी आलेल्या चोरट्यांनी चक्क न्यायालयातील इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्यांवर डल्ला मारल्याचा प्रकार हिंगोलीत समोर आला आहे. न्यायालयातील साहित्य चोरीला गेल्याने या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे.

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