Hingoli Court : चोर कोर्टात तारखेसाठी आले अन् इन्व्हर्टर, बॅटरीच पळवली; हिंगोलीत चोरट्यांचा प्रताप, काय आहे प्रकरण?

हिंगोली : न्यायालयात सुनावणीच्या तारखेसाठी आलेल्या चोरट्यांनी चक्क न्यायालयातील इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्यांवर डल्ला मारल्याचा प्रकार हिंगोलीत समोर आला आहे. न्यायालयातील साहित्य चोरीला गेल्याने या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे..न्यायालयातून इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्या लंपासमिळालेल्या माहितीनुसार, हिंगोली न्यायालयात काही जण तारखेसाठी आले होते. याचदरम्यान त्यांनी न्यायालय परिसरातील इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्या चोरल्या. बॅटऱ्या घेऊन चोरटे तेथून पसार झाले. न्यायालयातील साहित्यच चोरीला गेल्याने या घटनेची नोंद पोलिसांकडे करण्यात आली..कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखलया प्रकरणी हिंगोली न्यायालयातील कर्मचारी शैलेश राजाभाऊ रणसिंग यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी चोरीच्या या प्रकरणाचा तपास सुरू करून संबंधित चोरट्यांचा शोध घेतला..Bajrang Sonawane : 'विलास घुले प्रकरणात माझ्या मुलाला अडकवण्याचा वाल्मिक कराडचा डाव', बजरंग सोनवणेंचा गंभीर आरोप; कथित कॉल रेकॉर्डिंग ऐकवली.पोलिसांकडून चोरट्यांना अटकतपासादरम्यान पोलिसांनी या चोरीतील चोरट्यांचा शोध घेत त्यांना अटक केली आहे. न्यायालयात तारखेसाठी आलेल्या व्यक्तींनीच तेथील इन्व्हर्टरच्या बॅटऱ्या लंपास केल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे..दरम्यान, मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचा विपरीत परिणाम हिंगोलीतही पाहायला मिळत असल्याचे नमूद करण्यात आले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण आणि शहरी भागातील मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या घटना वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..मिरा भाईंदर जैनांची नगरी, भाजप आमदाराच्या विधानाने नवा वाद; उलटे-सुलटे धंदे बंद करण्याचा मनसेचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.