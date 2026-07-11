Hingoli: हिंगोली जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाचा सौम्य धक्का; वसईजवळ ३.५ तीव्रतेची नोंद, जीवित-वित्तहानी टळली..

पंजाब नवघरे हिंगोली: हिंगोली जिल्ह्यात शनिवारी (ता. ११) सकाळी ११.२६ वाजण्याच्या सुमारास भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवल्याने नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. औंढा नागनाथ तालुक्यातील वसई गाव परिसरात भूगर्भातून मोठा आवाज ऐकू आल्याचे तसेच काही ठिकाणी सौम्य धक्का जाणवल्याचे नागरिकांनी सांगितले..जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून प्राप्त झालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपाची रिश्टर स्केलवर ३.५ तीव्रतेची नोंद झाली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू वसई (ता. औंढा नागनाथ) येथे असून तो भूगर्भात सुमारे पाच किलोमीटर खोलीवर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..Hingoli Earthquake: पहाटे हिंगोली हादरले! चार वेळा भूकंपाचे धक्के; नागरिकांनी रस्त्यावर काढली रात्र.RSS Belagavi Meeting : 'आरएसएस'च्या बैठकीनंतरच साहित्यिक कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचं वादग्रस्त वक्तव्य, नव्या वादाला फुटलं तोंड.भूकंपाचा धक्का अल्पकालीन असल्याने कोणत्याही प्रकारची मोठी दुर्घटना घडली नाही. जिल्ह्यातील विविध भागांत प्रशासनाने तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, प्राथमिक तपासणीत जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची कोणतीही घटना समोर आलेली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. महसूल, पोलीस व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली असून संबंधित विभागांकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.."भूकंपाची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनाने तातडीने सर्व संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला. प्राथमिक अहवालानुसार जिल्ह्यात कुठेही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ प्रशासनाशी संपर्क साधावा."-राहुल गुप्ताजिल्हाधिकारी, हिंगोली.Panchgani Case : दारूच्या नशेत घरात डोकावला अन्...; इंदापूरच्या पर्यटकाचा पाचगणीत लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करत खून; 4 जणांना 14 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी."वसई परिसरासह आजूबाजूच्या गावांमध्ये महसूल विभागाच्या पथकांकडून पाहणी करण्यात येत आहे. सध्या सर्व परिस्थिती नियंत्रणात असून नागरिकांनी घाबरून न जाता शांतता राखावी. कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीची माहिती असल्यास ती तात्काळ स्थानिक प्रशासनाला कळवावी."-विकास माने ,उपविभागीय अधिकारी ,वसमतदरम्यान, गेल्या काही दिवसांत हिंगोली जिल्ह्यात सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवत असल्याने नागरिकांमध्ये काहीशी चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते अशा सौम्य धक्क्यांनंतरही नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.