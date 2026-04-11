मराठवाडा

हिंगोली भूकंपानं हादरलं, धक्के जाणवताच घराबाहेर आले नागरिक; CCTV VIDEO VIRAL

4.7 Magnitude Tremors Hit Pangra Shinde : भूकंपाचे केंद्रबिंदू पांगरा शिंदे येथे असून वसमत व औंढा या तालुक्यांमध्येही त्याचे तीव्र हादरे जाणवले. याशिवाय परभणी, नांदेड, यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यांतही धक्क्यांची नोंद झाली.
Shubham Banubakode
हिंगोली : गूढ आवाज आणि वारंवार जाणवणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे आधीपासूनच भयभीत असलेल्या पांगरा शिंदे गावाला शनिवारी (ता. ११) सकाळी ८ वाजून ४४ मिनिटांनी पुन्हा भूकंपाचा धक्का बसला. भूकंपाचे केंद्रबिंदू पांगरा शिंदे येथे असून वसमत व औंढा या तालुक्यांमध्येही त्याचे तीव्र हादरे जाणवले. याशिवाय परभणी, नांदेड, यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यांतही धक्क्यांची नोंद झाली.

Hingoli
Earthquake

