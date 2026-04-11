हिंगोली भूकंपानं हादरलं, धक्के जाणवताच घराबाहेर आले नागरिक; CCTV VIDEO VIRAL

हिंगोली : गूढ आवाज आणि वारंवार जाणवणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे आधीपासूनच भयभीत असलेल्या पांगरा शिंदे गावाला शनिवारी (ता. ११) सकाळी ८ वाजून ४४ मिनिटांनी पुन्हा भूकंपाचा धक्का बसला. भूकंपाचे केंद्रबिंदू पांगरा शिंदे येथे असून वसमत व औंढा या तालुक्यांमध्येही त्याचे तीव्र हादरे जाणवले. याशिवाय परभणी, नांदेड, यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यांतही धक्क्यांची नोंद झाली..हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे परिसरात गेल्या सहा वर्षांपासून गूढ आवाज येत आहेत. या आवाजाचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याचबरोबर वर्षभरात किमान तीन ते चार वेळा भूकंपाचे धक्केही जाणवत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वी पुन्हा गूढ आवाज ऐकू आला होता, आणि आता थेट भूकंपाचा धक्का बसल्याने नागरिक अधिकच घाबरले आहेत.शनिवारी सकाळी ८.४४ वाजता रिश्टर स्केलवर ४.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाची खोली सुमारे १० किलोमीटर असल्याची नोंद नांदेड येथील भूकंप मापन केंद्राने केली आहे. या भूकंपाचे धक्के वसमत, औंढा, सेनगाव आणि हिंगोलीपर्यंत स्पष्टपणे जाणवले..वसमतमध्ये नागरिक घराबाहेर पळालेवसमत शहरात भूकंपाचे धक्के जाणवताच नागरिक घाबरून घराबाहेर धावले. घरातील वस्तू हलू लागल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही नागरिकांनी सोफा, खुर्च्या आणि इतर वस्तू हलल्याचे सांगितले..प्रशासनाचे आवाहन : सतर्क राहा, घाबरू नकाया पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे, मात्र भीती न बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची नोंद नाही. तसेच अफवा, खोटे फोन कॉल किंवा अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कोणतीही माहिती अधिकृत स्रोतांकडूनच घ्यावी. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे..भूकंपाच्या वेळी घ्यावयाची काळजीकाय करावे :शांत राहावे व घाबरू नये.घरात असल्यास मजबूत टेबल, पलंग किंवा भिंतीच्या कोपऱ्यात आसरा घ्यावा.डोक्याचे संरक्षण करावे.भूकंप थांबल्यानंतर सुरक्षितपणे मोकळ्या जागेत जावे.शक्य असल्यास गॅस व वीज पुरवठा बंद करावा.अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.काय करू नये :धावपळ करून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू नये.लिफ्टचा वापर करू नये.अफवा पसरवू नये किंवा अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये.विजेच्या तारा, इमारतींच्या भेगा किंवा कमकुवत संरचनांच्या जवळ जाऊ नये.अनावश्यक फोन करून नेटवर्क व्यस्त ठेवू नये.