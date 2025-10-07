Hingoli: चक्क शिक्षणाधिकारीच बसणार शाळेसमोर उपोषणाला; कारण वाचून धक्का बसेल...

हिंगोलीः हिंगोली जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी स्वतःच शाळेसमोर उपोषणाला बसणार आहेत. मुख्याध्यापकांकडून कोणतीही शैक्षणिक आणि प्रशासकीय माहिती मिळत नसल्याने संतप्त शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी हा निर्णय घेतल्याने शिक्षण क्षेत्रात चर्चा होत आहे..अंतुलेनगर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून वारंवार माहिती मागवूनही ती न मिळाल्याने दिग्रसकर यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या शाळेसमोर शनिवारी (ता.११) एक दिवसाचे उपोषण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पत्र सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. हे पत्र सध्या समाजमाध्यमांवर चांगलेच व्हायरल झाले. .Gautami Patil: ''गौतमी पाटीलच्या जीवाला धोका..'' पोलिसांच्या नोटिशीला गौतमीचं उत्तर.दिग्रसकर पत्रात म्हणतात, की यंदा शासन व शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘निपुण महाराष्ट्र’ उपक्रमात शाळेची प्रगती अत्यंत असमाधानकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासंदर्भातील माहिती अपूर्ण ठेवण्यात आली आहे. ‘एक पेड माँ के नाम’, विद्यार्थी सुरक्षा समिती तसेच विविध शालेय उपक्रमांविषयीची कोणतीही माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर केलेली नाही. .Prithvi Shaw : पृथ्वी शॉ पुन्हा वादात अडकला; १८१ धावांच्या खेळीनंतर सर्फराज खानच्या भावाला बॅटने मारायला धावला... VIDEO VIRAL.जिल्ह्यातील इतर शाळा उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करत असताना, अंतुलेनगर शाळेत मात्र प्रशासकीय उदासीनता आणि कार्यातील शिथिलता दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या गंभीर दुर्लक्षाचा निषेध नोंदविण्यासाठी आणि शैक्षणिक जबाबदारीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठीच हे उपोषण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.