Hingoli Farmer Protest: सततच्या अतिवृष्टीने शेतकरी संतप्त! गोरेगाव तालुक्यात रस्त्यावर सरण पेटवून आंदोलन

हिंगोली : अतिवृष्टीने अनेक शेतकऱ्यांचे जनावरे वाहून गेली अनेक शेतकऱ्यांच्या घरांची पडझड झाली तर काही शेतकऱ्यांची पूर्ण शेतीच पाण्याखाली गेली असल्याने शेतकऱ्यांनी उदरनिर्वाह करायचा कसा या संतापातून सेनगाव तालुक्यातील गोरेगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी सोमवार (ता.२९) गोरेगाव ते जिंतूर महामार्ग आडवत स्वतःचे सरण रचून पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला..यंदा सततच्या अतिवृष्टीने शेतकरी संकटात आहेत.अशा स्थितीत शासनाकडून अजुनही कोणतीही भरीव मदत दिली नाही.तसेच पंचनामे देखील पूर्ण केले नाहीत.त्यामुळे शेतकरी संतप्त झालेआहेत..गोरेगाव येथे सोमवारी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सेनगाव जिंतुर रस्ता अडवत अनोखे आंदोलन करत शासनाचे लक्ष वेधले.यावेळी सरण रचून पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनामुळे या रस्त्यावरील वाहतुक ठप्प झाली आहे..अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली.दुपारी प्रशासनातील अधिकारी,पोलीसांनी येत आंदोलकांची समजुत काढण्याचा प्रयत्न केला.दुपारी उशीरापर्यंत आंदोलन सुरु होते..Mangalwedha News : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा शासनाला इशारा; ई-पीक नोंदणी रद्द करा.पंचनाम्याचे नाटक बंद करा,सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करुन हेक्टरी ५० हजाराची मदत तातडीने द्या अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली..