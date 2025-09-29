मराठवाडा

Hingoli Farmer Protest: सततच्या अतिवृष्टीने शेतकरी संतप्त! गोरेगाव तालुक्यात रस्त्यावर सरण पेटवून आंदोलन

Hingoli News: हिंगोली तालुक्यातील गोरेगावमधील शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीवर रोष व्यक्त करत महामार्गावर सरण रचून आंदोलन केले. शेतकऱ्यांनी तातडीने पिकांचे नुकसानभरपाई आणि ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.
Hingoli Farmer Protest

Hingoli Farmer Protest

sakal

पंजाब नवघरे
Updated on

हिंगोली : अतिवृष्टीने अनेक शेतकऱ्यांचे जनावरे वाहून गेली अनेक शेतकऱ्यांच्या घरांची पडझड झाली तर काही शेतकऱ्यांची पूर्ण शेतीच पाण्याखाली गेली असल्याने शेतकऱ्यांनी उदरनिर्वाह करायचा कसा या संतापातून  सेनगाव तालुक्यातील गोरेगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी सोमवार (ता.२९)  गोरेगाव ते  जिंतूर महामार्ग आडवत स्वतःचे सरण रचून पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

Loading content, please wait...
Hingoli
Farmer
Protest
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com