Hingoli Fox Attack: बिबट्यानंतर आता कोल्ह्याची दहशत; लाख येथे घरात घुसून वृद्ध महिलेवर हल्ला, ग्रामस्थांमध्ये भिती

Fox Attack Shocks Hingoli District: हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यात कोल्ह्याने ७० वर्षीय महिलेवर घरात घुसून हल्ला केला. या घटनेनंतर लाख गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हिंगोली : जिल्ह्यात बिबट्याने धुमाकुळ घातल्याच्या घटना ताज्या असताना औंढा नागनाथ तालुक्यात लाख येथे कोल्ह्याने ७० वर्षीय महिलेवर हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले. मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी ६ च्या सुमारास ही घटना घडली. घटनेनंतर गावात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

