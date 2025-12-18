Hingoli Fox Attack: बिबट्यानंतर आता कोल्ह्याची दहशत; लाख येथे घरात घुसून वृद्ध महिलेवर हल्ला, ग्रामस्थांमध्ये भिती

हिंगोली : जिल्ह्यात बिबट्याने धुमाकुळ घातल्याच्या घटना ताज्या असताना औंढा नागनाथ तालुक्यात लाख येथे कोल्ह्याने ७० वर्षीय महिलेवर हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले. मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी ६ च्या सुमारास ही घटना घडली. घटनेनंतर गावात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..पंचफुलाबाई आप्पाराव लोंढे असे जखमी महिलेचे नाव आहे. महिलेच्या चेहऱ्यावर गंभीर दुखापत झाल्याने उपचारासाठी नांदेड येथील शासकीय रूग्णालयात दाखल केले आहे. पंचफुलाबाई सायंकाळी आपल्या घरात देवासमोर पुजा करीत बसल्या असताना अचानक आलेल्या कोल्ह्याने थेट घरात शिरून त्यांच्यावर हल्ला चढविला..यात पंचफुलाबाई यांच्या नाकासह चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांनी आरडोओरड केल्याने परिसरातील नागरीक जमा झाले. त्यांनी कोल्ह्याला हुसकाऊन पंचफुलाबाई यांची सुटका केली. जखमी पंचफुलाबाई यांना तात्काळ हिंगोली येथील शासकीय रूग्णालयात दाखल केले. तेथे प्राथमिक उपचार करून त्यांना नांदेड येथे पुढील उपचारासाठी पाठवले आहे..दरम्यान, पंचफुलाबाई यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर कोल्ह्याने गावातील एका युवकावर देखील हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेची माहिती विभागीय वन अधिकारी राजेंद्र नाळे यांना दिल्यानंतर त्यांनी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना गावात जाण्याच्या सूचना दिल्या..Raigad Leopard : सुधागड तालुक्यात बिबट्याची दहशत; नागशेत व कोशिंबळे परिसरात तीन पाळीव जनावरांचा बळी!.जखमी महिलेला मदतगावात एकटे फिरण्यास ग्राम्थांना भिती वाटत असून लहान मुलांना देखील बाहेर जाऊ दिले जात नाही. कोल्ह्याचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत. दरम्यान, जखमी महिलेला शासन नियमानुसार मदत दिली जाईल, असे वनअधिकारी राजेंद्र नाळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.