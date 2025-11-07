Hingoli News: कळमनुरीत दुर्दैवी घटना : तलावात आढळले आई आणि मुलाचे मृतदेह, गावात हळहळ

कळमनुरी (जि. हिंगोली) : खरवड (ता. कळमनुरी) शिवारातील तलावात गुरुवारी (ता. ६) महिलेसह तिच्या मुलाचा मृतदेह आढळला. मुलाला सोबत घेऊन ती तीन दिवसांपासून बेपत्ता होती..पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खरवड येथील ज्योती मुळे (वय ३२) हिचा दहा वर्षांपूर्वी पुसद येथील सागर सावळे याच्याशी विवाह झाला होता. त्यांना दोन मुलगे, मुलगी आहे. दिवाळीमित्त ज्योती माहेरी, खरवड येथे आली होती..त्यानंतर ती पुसदला परतली होती. मुलगा राजवीर (वय ५) याला घेऊन ती पुन्हा खरवडला आली होती. तीन नोव्हेंबरला ती मुलासोबत घराबाहेर पडली. घरी न परतल्याने आई-वडील व भावांनी शोध सुरू केला..गुरुवारी खरवड व डिग्गी परिसरातील तलावाच्या काठावर महिला व मुलाचा मृतदेह आढळल्याचे कळताच मुळे कुटुंबीयांनी घटनास्थळी धाव घेतली, पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक प्रेमप्रकाश माकोडे, सहायक निरीक्षक रघुनाथ शेवाळे, उपनिरीक्षक संतोष इंगळे आदींनी दोन्ही मृतदेह कळमनुरी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविले..Telhara News: आडसूळ परिसरात सापडला अनोळखी इसमाचा मृतदेह; मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत, घटनास्थळीच केले शवविच्छेदन.दरम्यान, पोलिसांनी ओळख पटविल्यानंतर मृतदेह ज्योती व राजवीर यांचे असल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेमागचे नेमके कारण समजू शकले नाही. पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.