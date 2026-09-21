Hingoli Crime: हिंगोलीत दोन ठिकाणी गुटखा जप्त तीन वाहने ताब्यात; ३३ लाख ९० हजारांचा मुद्देमाल जप्त

हिंगोली : शहरालगत खटकाळी बायपास येथे स्थानिक गुन्हे शाखा व हिंगोली ग्रामीण पोलिसांच्या पथकाने शनिवारी (ता.१९) सकाळी तीन तासांच्या नाकाबंदीनंतर एक स्कार्पिओ वाहन पकडले. त्यात गुटख्यासह वाहन असा १७.९० लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त तर तोफखाना भागात दोन कारसह १६ लाख असा एकूण ३३ लाख ९० हजारांचा गुटखा जप्त केला. नांदेडकडून एका स्कार्पिओतून मोठ्या प्रमाणावर गुटखा विदर्भाकडे नेला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यावरून पोलिस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, अपर पोलिस अधीक्षक कमलेश मीना, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मोहन भोसले यांनी तातडीने पोलिस पथक स्थापन केले. .हिंगोली ग्रामीण ठाण्याचे निरीक्षक विष्णुकांत गुट्टे, उपनिरीक्षक राहुल घुले, श्रीदेवी वाग्गे, जमादार बाळासाहेब खोडवे, आकाश पंडितकर, बापूराव चव्हाण, सुधीर ढेंबरे, नंदू जाधव, विष्णू चव्हाण, राजू गुठे, शंकर गायकवाड, इडोळे, गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक दिलीप मोरे, जमादार संदीप जाधव, धनंजय क्षीरसागर यांचे पथक खटकाळी बायपास येथे तैनात केले. यामध्ये काही कर्मचारी गणवेशात तर काही कर्मचारी साध्या वेशात तैनात होते. शनिवारी सकाळी सहा वाजेपासून पथकाने नांदेडकडून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी सुरू केली..शहरालगत खटकाळी बायपास येथे वाहने आल्यानंतर पोलिसांना पाहून वाहन चालक पळून जाऊ नये यासाठी पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली. सकाळी नऊ वाजता एक संशयित स्कार्पिओ पोलिसांनी थांबवली. चालकाकडे चौकशी केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली.त्यामुळे पोलिसांनी वाहनाची तपासणी केली असता त्यात गुटख्याची पोती आढळून आली..यात सुगंधित पान मसाला, गुटखा आढळून आला. पोलिसांनी स्कार्पिओ वाहन व गुटखा असा १७.९० लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला. पोलिसांनी वाहन चालकाची प्राथमिक चौकशी केली असता त्याने सदरील गुटखा नांदेड येथून आणण्याचे सांगितले. हा गुटखा विदर्भात दिला जात असल्याचेही सांगितले. उपनिरीक्षक संजय मार्के, जमादार अशोक धामणे पुढील तपास करीत आहेत.दुसऱ्या कारवाईत शहरातील तोफखाना भागात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने टाकलेल्या छाप्यात दोन कारसह १६ लाखांचा गुटखा जप्त केला. याप्रकरणी हिंगोली शहर पोलिस ठाण्यात शनिवारी (ता.१९) दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.