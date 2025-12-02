मराठवाडा

Hingoli Crime: हिंगोलीत थरार! बेपत्ता वृद्धाचा हात बांधलेला मृतदेह सापडला; नातेवाइकांचा खूनाचा संशय

Hingoli News: हिंगोलीतील कोपरवाडी शिवारात मिळालेल्या मृतदेहाची ओळख पंजाब मोरे (६५) अशी झाली असून हात बांधलेले आणि चेहऱ्यावर जखमा असल्याने त्यांच्या खुनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
हिंगोली : आखाडा बाळापूर येथील एका व्यक्तीचा रामेश्‍वर तांडा ते कोपरवाडी मार्गावरील कोपरवाडी शिवारात सोमवारी (ता. एक) सकाळी मृतदेह आढळला. मृतदेहाचे हात रुमालाने बांधले असून चेहऱ्यावर जखमा असल्यामुळे त्यांचा खून झाल्याचा दावा नातेवाइकांनी केला आहे.

