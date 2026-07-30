Narsi 11 KV Feeder Scam: नर्सी ११ केव्ही फिडर घोटाळा: ५० लाखांचे नियमबाह्य देयक, अधीक्षक अभियंता आर. एम. चव्हाण निलंबित

हिंगोली : हिंगोली तालुक्यातील नर्सी (नामदेव) येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या ११ केव्ही फिडरच्या कामात गंभीर अनियमितता उघड झाल्यानंतर महावितरणने मोठी कारवाई केली आहे. प्रशासकीय मान्यतेनुसार काम पूर्ण न झाल्याचे समोर येऊनही सुमारे ५०.३७ लाख रुपयांचे देयक अदा केल्याप्रकरणी अधीक्षक अभियंता आर. एम. चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक धनंजय औंढेकर यांनी गुरुवारी (ता. ३०) निलंबनाचे आदेश जारी केले..जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नर्सी (नामदेव) येथे ११ केव्ही फिडर उभारण्याच्या कामास सन २०२५-२६ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. या कामाचा कार्यारंभ आदेश १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढण्यात आला होता. हे काम ए. आर. इलेक्ट्रिकल्स अँड इंजिनिअर्स या कंत्राटदाराला देण्यात आले होते..दरम्यान, संबंधित कंत्राटदाराने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ५०.३७ लाख रुपयांचे देयक सादर केले. अधीक्षक अभियंता आर. एम. चव्हाण यांनी काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित करत हे देयक मंजूर केले. मात्र, नंतरच्या तपासणीत मंजूर अंदाजपत्रक आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले..या प्रकारामुळे पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय निधीचा गैरवापर झाल्याचा ठपका ठेवत महावितरण प्रशासनाने चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणात संबंधित जबाबदारी निश्चित करत अभियंता सचिन बेलसरे आणि तत्कालीन अभियंता रंजीत देशमुख यांनाही निलंबित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..११ केव्ही फिडर प्रकरणात जबाबदारी निश्चितनर्सी येथील फिडर कामात प्रशासकीय मंजुरीतील अटींचे पालन झाले नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आल्यानंतर महावितरणने संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील इतर बाबींची चौकशी सुरू असून पुढील कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.