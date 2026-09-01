Hingoli Police Accident: बंदोबस्त आटोपून परतताना ट्रकने धडक दिली, पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

हिंगोली: बंदोबस्त आटोपून ते रात्री बासंबा पोलिस ठाण्याकडे येत असताना ट्रकच्या धडकेने पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना हिंगोली ते औंढा नागनाथ मार्गावर हिवरा शिवारात रविवारी (ता.३०) मध्यरात्री घडली. .हिंगोली तालुक्यातील बासंबा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलिस कर्मचारी मुरलीधर जाधव हे दुचाकीने औंढा नागनाथ येथे बंदोबस्तासाठी गेले होते. बंदोबस्त आटोपून ते रात्रीच्या सुमारास परत बासंबा पोलिस ठाण्याकडे येत होते. यावेळी औंढा नागनाथ ते हिंगोली मार्गावर हिवरा शिवारात त्यांच्या दुचाकी-ट्रकची समोरासमोर धडक झाली..Ratnagiri Free Ration: १८ हजार सधनांनी लाटले मोफत धान्य, मिशन सुधार अभियानात उघड; पडताळणीत ३७ हजार लाभार्थी अपात्र, शिधापत्रिका होणार रद्द.या अपघातात जाधव यांचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ते रस्त्यावर कोसळले. त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघाताची माहिती मिळताच औंढा नागनाथ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक शामकुमार डोंगरे, सहायक पोलिस निरीक्षक शेख, जमादार रवीकांत हरकाळ यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली..पोलिसांनी त्यांना तातडीने उपचारासाठी हिंगोलीच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. मुरलीधर जाधव हे मूळचे भिरडा (ता. हिंगोली) येथील रहिवासी असून ते पूर्वी सैन्य दलात होते..Ratnagiri Free Ration: १८ हजार सधनांनी लाटले मोफत धान्य, मिशन सुधार अभियानात उघड; पडताळणीत ३७ हजार लाभार्थी अपात्र, शिधापत्रिका होणार रद्द.श्रीनगर, पंजाब, कश्मीर या भागात त्यांनी कर्तव्य बजावले. १४ वर्षापूर्वी सैन्य दलातून निवृत्तीनंतर ते हिंगोली जिल्हा पोलिस दलात भरती झाले. अत्यंत शिस्तप्रिय कर्मचारी म्हणून त्यांची ओळख होती. गंभीर गुन्ह्याची उकल करण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. या घटनेमुळे पोलिस दलावर शोककळा पसरली आहे. जाधव यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, दोन मुली असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.