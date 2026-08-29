मराठवाडा

Hingoli Tragedy: फौजदाराची रेल्वेसमोर उडी घेऊन जीव संपवला

Amol Gangalwad Was Working at Police Control Room: दोन महिन्यांपूर्वी परभणीहून हिंगोलीत बदली झालेल्या गंगलवाड यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
Hingoli Tragedy

Hingoli Tragedy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगोली: हिंगोली पोलीस दलाला हदरवणारी घटना शनिवारी सकाळी उघडकीस आली.पोलिस नियंत्रण कक्षात कार्यरत  उपनिरीक्षकाने रेल्वेसमोर खटकाळी पुलाजवळ उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अमोल गंगलवाड (वय ५०) असे या मृत पोलीस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे.

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