Hingoli Tragedy: फौजदाराची रेल्वेसमोर उडी घेऊन जीव संपवला

हिंगोली: हिंगोली पोलीस दलाला हदरवणारी घटना शनिवारी सकाळी उघडकीस आली.पोलिस नियंत्रण कक्षात कार्यरत उपनिरीक्षकाने रेल्वेसमोर खटकाळी पुलाजवळ उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अमोल गंगलवाड (वय ५०) असे या मृत पोलीस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे..या घटनेनंतर पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले असून ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. मृत गंगलवाड हे दोन महिन्यांपूर्वीच परभणी येथून बदली होऊन हिंगोली जिल्हा पोलिस दलात रुजू झाले होते..Rahul Gandhi Dalit discrimination : देशात अद्यापही दलितांसोबत भेदभाव; चहाच्या टपरीवर दोन प्रकारचे कप : राहुल गांधी.सध्या ते पोलिस नियंत्रण कक्षात कार्यरत होते. पोलिस उपनिरीक्षक अमोल गंगलवाड हे आज सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास खटकाळी रेल्वे उड्डाणपुलाकडे आले होते. यावेळी पूर्णाकडून अकोलाकडे जाणारी रेल्वे खटकाळी पुलाजवळ आली असता, गंगलवाड यांनी अचानक रेल्वेसमोर उडी घेतली..या भीषण धडकेत त्यांचे शरीर छिन्नविच्छिन्न झाले.या घटनेची माहिती रेल्वेच्या लोकोपायलटने तात्काळ स्टेशन मास्तर यांना दिली. त्यानंतर स्टेशन मास्तरांनी हिंगोली पोलिसांना या घटनेबाबत कळवले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक देवेंद्रसिंह ठाकूर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपककुमार मस्के, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक संजय मार्के आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..Mumbai Crime: मुंबई-नाशिक महामार्गावर दरोडेखोरांचा थरार, पोलिसाकडूनच ६१ लाखांची लूट, पाच जणांना अटक.घटनास्थळी पाहणी केली असता, गंगलवाड यांचा मृतदेह पोलीस गणवेशातच आढळून आला.या घटनेने पोलीस दलात खळबळ उडाली असून आत्महत्येमागचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.