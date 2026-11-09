Road Accident: भरधाव टिप्परच्या धडकेत ;दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू

हिंगोली : हिंगोली ते औंढा नागनाथ मार्गावरील डिग्रस (कऱ्हाळे) फाट्याजवळ शनिवारी (ता. सात) रात्री आठला भरधाव टिप्परने दुचाकीला जोराची धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दोन तरुणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. .गणेश विठ्ठल कऱ्हाळे (वय २०) आणि यश प्रदीप शेळके (वय १९, दोघे रा. डिग्रस कऱ्हाळे, ता. हिंगोली) हे दोघे शनिवारी (ता. सात) रात्री दुचाकीवरून डिग्रसहून हिंगोलीकडे येत होते. त्यांची दुचाकी डिग्रस फाट्यावर आली असता, भरधाव टिप्परने त्यांना जोरदार धडक दिली. त्यानंतर दुचाकीसह दोन्ही युवक रस्त्याच्या कडेला फेकले गेले..दोघांनाही तातडीने हिंगोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. मृत गणेश हा आई-वडिलांचा एकुलता मुलगा होता. घटनास्थळी संतप्त ग्रामस्थांनी संबंधित टिप्पर अडवून धरल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, हिंगोली ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने जादा पोलिस फौजफाटा पाचारण करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.