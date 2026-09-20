Senagaon Farmer Death : हृदयद्रावक घटना ! वीजपुरवठा अचानक सुरू झाला अन् रोहित्रावरच शेतकऱ्याचा होरपळून मृत्यू; मृतदेह ५ तास लटकत राहिला

रोहित्रावर दुरुस्तीचे काम करत असताना अचानक वीजपुरवठा सुरू झाल्याने विजेच्या तीव्र धक्क्याने ३३ वर्षीय शेतकऱ्याचा होरपळून जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना हिंगोलीतील सेनगाव तालुक्यातील पार्डी पोहकर येथे रविवारी (२० सप्टेंबर) सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. महादेव पोहकर असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. विशेष म्हणजे, घटनेनंतर त्यांचा मृतदेह तब्बल काही तास रोहित्रावरच लटकलेल्या अवस्थेत होता. या प्रकारामुळे ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले..पार्डी पोहकर येथील महादेव पोहकर यांच्याकडे सुमारे आठ एकर शेती आहे. परिसरात पावसाने ओढ दिल्याने पिकांवर संकट आले असून, उपलब्ध सिंचनाच्या माध्यमातून पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. रविवारी सकाळी त्यांच्या शेतातील विद्युतपंप सुरू होत नसल्याने महादेव यांनी रोहित्राची पाहणी केली. त्यावेळी रोहित्रावरील वायर तुटल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..Tiger Attack: वाघाने गळा पकडला, २०० फूट फरफटत नेले! मोर्शीत शेतकरी ठार; वाघाचा थरार, मुलाचा आरडाओरडा अन् काय घडलं.. .त्यानंतर त्यांनी पुसेगाव येथील वीज उपकेंद्राशी मोबाईलवरून संपर्क साधून दुरुस्तीचे काम पूर्ण होईपर्यंत संबंधित भागातील वीजपुरवठा बंद ठेवण्याची विनंती केली. वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर महादेव रोहित्रावर चढले. त्यांनी तुटलेल्या वायरची जोडणी करण्यास सुरुवात केली. एका बाजूची जोडणी पूर्ण करून दुसऱ्या बाजूची जोडणी सुरू असतानाच अचानक वीजपुरवठा सुरू झाला. .अचानक आलेल्या विजेमुळे महादेव यांना तीव्र विजेचा धक्का बसला. ते रोहित्राच्या वायरला चिकटले आणि गंभीररीत्या भाजल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांचे मोबाईल फोन बंद असल्याचे नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी सांगितले..Maharashtra Farmer: कर्जवसुलीनंतर शेतकऱ्याचा मृत्यू; फायनान्स संस्थेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.दरम्यान, सकाळी साडेनऊ-दहाच्या सुमारास घडलेल्या घटनेनंतर दुपारी अडीच वाजेपर्यंत महादेव यांचा मृतदेह रोहित्रावर लटकलेल्या अवस्थेत होता. त्यामुळे नातेवाईकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित दोषींवर गुन्हा दाखल करावा आणि मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करत त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. .महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर दुपारी अडीचच्या सुमारास नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. वीजपुरवठा बंद ठेवण्याची विनंती केल्यानंतर तो पुन्हा सुरू कसा झाला, दुरुस्तीपूर्वी आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया पाळण्यात आली होती का आणि या दुर्घटनेची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, याबाबतचा तपास आता महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.