हिंगोली : अनाधिकृत एच. टी. बीटी कापुस बियाणे खरेदी न करण्याचे आवाहन- कृषी विभाग

हिंगोली : शेतकऱ्यांनी अनाधिकृत एच. टी. बीटी ( B.T.cotton seeds) कापुस बियाणे खरेदी न करण्याचे आवाहन हिंगोली कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी (farmer) कुठल्याही अनधीकृत कंपन्यांच्या आमिषाला बळी पडू नये असे आवाहन केले. Hingoli: Unauthorized b. T. Appeal not to buy Bt cotton seeds- Department of Agriculture

बाजारात बोगस कंपन्या खाजगी एंजट, खाजगी व्यक्तीमार्फत परवाना नसलेली अनाधिकृत एच. टी. बीटी कापुस बियाणे छुप्या मार्गाने पुरवठा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा अनाधिकृत बी. टी. बियाणांना काही व्यक्ती तणनाशक बी. टी., आर. आर. बी. टी., बी. टी. बी. जी -३ या नावाने संबोधतात. एचटी. बी. टी. तणनाशक बी. टी. आर. आर. बी. टी. या अवैध बियाण्यांना शासनाची मान्यता नाही अशा प्रकारचे बी. टी. बियाणे विक्री करणे, बाळगणे, साठा करणे गुन्हा आहे. या प्रकारचे अनाधिकृत कापुस बियाणे लागवड केलेल्या कापुस पिकाचे पानांचे नमुणे व उत्पादीत कापसाचे नमुणे येऊन त्यांची एच. टी. बी. टी. जनुके तपासणी करण्याचे तंत्रज्ञान अवगत झाले असून त्याचे नमुना तपासणी अंती एच. टी. बी. टी, जनुके आढळल्यास संबंधितांवर अनुषंगीक कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रकारचे अनाधिकृत बियाणे विक्रीसाठी बोगस कंपन्या खाजगी एंजट, खाजगी व्यक्ती निरनिराळे आमिष दाखवून प्रलोभन देतील त्यास बळी पडु नका. आपली फसवणुक होऊ शकते. शासनाची मान्यता नसलेल्या एच. टी. बी. टी. बियाणे लागवडीनंतर ग्लायफोसेट हे तणनाशक फवारण्याची बनावट कंपनी व विक्रेते शिफारस करतील. दरम्यान, ग्लायफोसेट हे तणनाशक कार्सिनोजनीक गुणधर्माचे असुन त्याच्या वापरामुळे मानवी आरोग्यास कँन्सर सारखे रोग उदभवण्याची शक्यता आहे व त्याच्या अतीवापरामुळे जमिनीची सुपिकता नष्ट होऊन भविष्यात त्या जमिनीत कोणतेही पिक लागवड करता येणार नाही. जमिन नापिक होईल. सर्व शेतकरी शेतमजूर यांचे आरोग्य धोक्यात येईल. ग्लायफोसेट या तणनाशकाचा केवळ पिके नसलेल्या जमिनीवर व चहा मळ्यासाठी वापर करण्याची शिफारस केंद्र शासनाने केली आहे.

या व्यतीरिक्त ग्लायफॉसेट हे तणनाशक इतर पिकांवर वापरता येणार नाही. मान्यता नसलेल्या एच.टी. बी. टी. कापसाची लागवड रोखणेसाठी व कार्सिनोजेनिक गुणधर्म असलेल्या ग्लायफॉसेटच्या वापरामुळे होणारे नुकसान रोकणेसाठी गुणवत्ता व दर्जाची हमी देणाऱ्या अधिकृत कंपनी उत्पादीत व अधिकृत बियाणे विक्री परवाना धारकाकडुनच परवानगी असलेले कापुस बी. टी. बियाणे खरेदी करावे. आपली फसवणुक टाळण्यासाठी, बनावट, भेसळयुक्त बियाणे खरेदी बळण्यासाठी अधिकृत विक्रेत्याकडून महाराष्ट्र राज्यात परवानगी असलेले अधिसुचित बियाणेच पावतीसह खरेदी करावे. अनाधिकृत बी. टी. बियाणे खरेदीसाठी बनावट कंपन्या खाजगी एजंट' खागजी व्यक्ती आपणास आमिष, प्रलोभन देत असतील तर आपल्या तक्रारी विषयी माहिती तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय , जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय व कृषि विभाग जिल्ला परिषद यांना देण्यात यावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व्ही. डी. लोखंडे व जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी एन. आर. कानवडे यांनी केले आहे.

