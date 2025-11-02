OBC Reservation: उपविभागीय कार्यालयात तरुणाचा आणला मृतदेह; ओबीसी आरक्षणासाठी संपवल होत जीवन, ग्रामस्थांचे चार तास आंदोलन

कळमनुरी : तालुक्यातील सेलसुरा येथील तरुणाने ओबीसी आरक्षणाकरिता आत्महत्या केली. शनिवारी (ता. एक) गावकऱ्यांनी मृत संतोषचा मृतदेह ट्रॅक्टरमध्ये ठेवून उपविभागीय कार्यालय गाठले..ओबीसी आरक्षणासाठी बळी गेलेल्या तरुणाच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत, एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी, या मागणीकरिता चार तास आंदोलन केले. प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..तालुक्यातील सेलसुरा येथील संतोष शिवाजी कागणे (वय २६) या तरुणाने शनिवारी (ता. एक) शेतामधील गोठ्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. संतोष कांगणे हा ओबीसी आरक्षण चळवळ व आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला होता. घटनेनंतर गावकऱ्यांनी मृत संतोषचा मृतदेह ट्रॅक्टरमध्ये घेऊन उपविभागीय कार्यालय गाठले..ओबीसी आरक्षणासाठी संतोष कागणे याने आत्महत्या केल्याचे सांगत मृताच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची मदत करावी, एका सदस्याला शासकीय नोकरी व हैदराबाद गॅझेटसाठी पुढाकार घेणाऱ्या मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट द्यावी याकरिता सेलसुरा येथील ग्रामस्थ व ओबीसी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर चार तास आंदोलन केले..पालघरमध्ये आश्रमशाळेत\nदोन विद्यार्थांची आत्महत्या.घटनास्थळी उपविभागीय अधिकारी प्रतीक्षा भुते, तहसीलदार जीवक कुमार कांबळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजकुमार केंद्रे, सहायक पोलिस निरीक्षक रघुनाथ शेवाळे, हनुमंत भिंगारे, उपनिरीक्षक संतोष इंगळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पोलिस बंदोबस्त दाखल झाला. शेवटी प्रशासनाकडून आंदोलनकर्त्या ग्रामस्थांना मृत तरुणाच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत व एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणार असल्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.