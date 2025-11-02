मराठवाडा

OBC Reservation: उपविभागीय कार्यालयात तरुणाचा आणला मृतदेह; ओबीसी आरक्षणासाठी संपवल होत जीवन, ग्रामस्थांचे चार तास आंदोलन

Youth Protest: तालुक्यातील सेलसुरा येथील तरुणाने ओबीसी आरक्षणाकरिता आत्महत्या केली. शनिवारी गावकऱ्यांनी मृत संतोषचा मृतदेह ट्रॅक्टरमध्ये ठेवून उपविभागीय कार्यालय गाठले.
सकाळ वृत्तसेवा
कळमनुरी : तालुक्यातील सेलसुरा येथील तरुणाने ओबीसी आरक्षणाकरिता आत्महत्या केली. शनिवारी (ता. एक) गावकऱ्यांनी मृत संतोषचा मृतदेह ट्रॅक्टरमध्ये ठेवून उपविभागीय कार्यालय गाठले.

