Beed Railway: परळीकरांचा ७५ वर्षांनी प्रवास, आदमानेंनी पहिल्यांदा पाहिली रेल्वे; १२९४ जणांचा तिकीट काढून प्रवास परळीकरांचा

बीड : ४० ते ४५ वर्षांपासून कायम रेल्वे येणार, असे ऐकणारे बीडकर त्या रेल्वे धावताना पाहण्याच्या सुवर्णक्षणाचे साक्षीदार झाले. बुधवारी (ता. १७) उद्घाटनाच्या दिवशी सकाळपासूनच परिसरातील रेल्वेस्थानकाला यात्रेचे स्वरूप आले. महिलांसह लहान मुले आणि आबालवृद्धांनी रेल्वेस्थानकावर गर्दी केली होती..स्थानकावर सकाळी दहापासूनच गर्दी होती. हा आनंदी क्षण पाहण्यासाठी, अनेक वर्षांपासून ऐकलेली रेल्वे प्रत्यक्ष धावणार असल्याने ती पाहण्यासाठी, तर काही जण लवकरच बुकिंग करण्यासाठी स्थानक आणि रेल्वे रुळाच्या व स्थानकाच्या परिसरात गर्दी करून होते. तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे चिखल झालेला असला, तरी या उत्साहात कुठलीही कमी नव्हती. .Beed Railway: बीडकरांची ४० वर्षांची स्वप्नपूर्ती! उद्यापासून अहिल्यानगर ते बीड 'रेल्वे'सेवेला सुरुवात; काय आहेत वैशिष्ट्ये?.प्रशासनाकडून स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी वाहनांची सोय केलेली असतानाही अनेकांनी स्वत:ची वाहने, दुचाकीने स्थानक गाठले, तर परिसरातील सूर्याचीवाडी, पालवण, चऱ्हाटा आदी गावांतून शेतकरी आणि महिलाही या क्षणाच्या साक्षीदार होण्यासाठी आल्या होत्या..निवडणुकांत तेच ऐकलं!पालवण येथील ७५ सुभाषअप्पा परळकर म्हणाले, आज आयुष्यात पहिल्यांदाच रेल्वे बघितली. आयुष्यातल्या आठ, नऊ निवडणुकांत फक्त रेल्वे शब्द ऐकत होतो. आज पाहिली आणि आयुष्यात पहिल्यांदाच बसण्याचा आनंदही घेत आहे..जाईन पण येऊ कसं?या भागातील सूर्याचीवाडी येथील ८० वर्षीय बाबूराव आदमाने उद्घाटनासाठी फुलांनी सजवलेल्या रेल्वेचे डबे पाहत फलाटावर इकडून तिकडे चकरा मारत होते. 'बाबा रेल्वेत बसणार आहात का', या प्रश्नावर ते म्हणाले, बसून जाईन पण पुन्हा यायचं कसं?.Beed Bus: बीडच्या २८५ बस कोकणात; जिल्ह्यातील प्रवाशांची मात्र गैरसोय, अनेक फेऱ्या झाल्या रद्द .१२९४ लोकांचे बुकिंगपहिल्या रेल्वेत दोन हजारांवर लोकांनी प्रवास केला. काहींनी बीड ते राजुरी, काहींनी रायमोह, काहींनी विघनवाडी अशा छोट्या टप्प्यांवर प्रवास केला, तर काही जण जिल्ह्यातील शेवटचे स्थानक कडापर्यंत गेले. पहिल्या दिवशी १२९४ लोकांनी बुकिंग केल्याचे रेल्वेचे सागर भोसले यांनी सांगितले..खासदार सोनवणेही सहप्रवासीदरम्यान, खासदार बजरंग सोनवणे यांनीही या रेल्वेत बीड ते कडा असा प्रवास केला. त्यांच्यासमवेत कृती समितीचे पदाधिकारीही होते.