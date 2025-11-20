Pachod Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत तरुण जागीच ठार; पाचोड पैठण रस्त्यावरील घटना

पाचोड - पैठण येथील आपले काम आटोपून आपल्या दुचाकीने गावी परतणाऱ्या तरुणाच्या दुचाकी (क्र. एम एच २० एफ.ए .४८२३) ला अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिल्याने दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना पैठण - पाचोड रस्त्यावर लिंबगाव (ता. पैठण) फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. २०) रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास घडली असून या अपघातात ठार झालेल्या तरुणाचे नाव भीमराव रामचंद्र हरे (वय-४२) रा वडीगोद्री (ता अंबड) आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, वडीगोद्री (ता. अंबड) भिमराव रामचंद्र हरे (वय-४२ वर्षे) हे काही कामानिमित्त दुचाकीवरून पैठणला गेले होते. ते आपले पैठणचे काम आटोपून आपल्या दुचाकीने गावी परतत होते. ते लिंबगाव फाट्याजवळ येताच पाठीमागून भरधाव वेगात येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने त्याच्या दुचाकी (क्र. एम एच २० एफ .ए .४८२३) ला जोराची धडक दिली..यांत दुचाकीस्वार भिमराव हरे दुर फेकला जाऊन त्यांच्या मेंदुस गंभीर मार लागून मोठा रक्तस्त्राव झाला. यांत त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची स्थानिक नागरिकांना माहिती मिळताच त्यांनी १०८ रुग्णवाहिकेद्वारे मदत कार्य करून पाचोड येथील ग्रामीण रुग्नालयात उपचारार्थ दाखल केले. उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रकाश साबळे यांनी त्यांस तपासून मृत घोषीत केले..या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहाते, गोविंद राऊत, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक आण्णासाहेब गव्हाणे, हरिहर तांदळे आदिंनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली..सर्वत्र नाकेबंदी करून अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाणाऱ्या अपघातग्रस्त वाहनाचा शोध घेतला मात्र वाहन पसार झाले. या अपघाताची पाचोड पोलिस ठाण्यात सदरील घटनेची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडीत व त्यांचे सहकारी करत आहेत. अपघातातील मयत दै. गावकरीचे उपसंपादक दिनेश हारे यांचे चुलत बंधू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.